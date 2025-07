“Por mi hijo presté la plata”: Revelan desconocida amenaza contra Kaminski que involucró a Carla Jara - Chilevisión

Cecilia Gutiérrez reveló la conversación que tuvo con Carla Jara en mayo de 2024, donde le indicó que su exesposo recurrió a ella por una deuda con prestamistas. "Lo iban a matar", advirtió la exMekano.

Cecilia Gutiérrez reveló desconocidas amenazas de muerte que habría recibido Francisco Kaminski en 2024, luego de su mediática separación con Carla Jara.

"A su primera señora le quedó debiendo más de $300 millones. Entonces, no puede decir que esto es nuevo o producto de negocios fallidos. Esto se arrastra hace muchísimos años", partió diciendo Gutiérrez en Primer Plano.

Según detalló la periodista, Kaminski recurrió a su exesposa por una supuesta deuda con prestamistas cuando ya se encontraba en pareja con Camila Andrade.

"Este mensaje se lo comparte a Carla Jara cuando ya estaban separados. Ella le deposita inmediatamente $4 millones (...) Carla Jara se lo presta por miedo a su integridad y a la de su hijo", indicó Cecilia.

El mensaje de Kaminski a Carla Jara

Durante el estelar de Chilevisión, Gutiérrez leyó textualmente un mensaje que le envió Jara en mayo de 2024.

"Me pidió 4 millones de pesos estando separados, diciéndome que lo iban a matar y que lo ayudara, por favor, la semana que estaba en un hostal y no tenía plata. Y que me lo devolvía en dos días", señaló la exMekano.

En esa ocasión, la panelista de Primer Plano también tuvo acceso a la amenaza que habría recibido Francisco por un sujeto al que le adeudaba dinero.

"Compadre, usted adquirió un compromiso y tienes que cumplir. Te esperé el miércoles y te cambiaste para hoy, y ahora te cambias de nuevo. Y así no funcionan los compromisos. Tú me cumples, me importa un ... de dónde sacas la plata, hoy me mandas algo o la voy a ver yo como película", leyó Cecilia.

Luego de este mensaje, Jara accedió a la solicitud de su exmarido. "Eso me mandó y por mi hijo le presté la plata", señaló la comunicadora en esa oportunidad.

Cabe mencionar que, actualmente, Kaminski se encuentra con patrullajes policiales a su domicilio tras denunciar amenazas tras verse involucrado en el caso del crimen de José Reyes Ossa, conocido como el "Rey de Meiggs".