¿Próximo crack de Chile? Carla Jara celebra logro internacional de su hijo con Kaminski - Chilevisión

Carla Jara se encuentra acompañando a su hijo Mariano Kaminski en Brasil, en su primer campeonato internacional de fútbol.

Mariano, hijo de Carla Jara y Francisco Kaminski, está dando sus prometedores primeros pasos en el fútbol joven y podría estar llamado a convertirse en una de las estrellas de los próximos años.

El pequeño hijo de la mediática pareja, de tan solo 11 años, recaló en la academia de fútbol Juventus Chile en 2021 y recientemente viajó a Brasil, en compañía de su progenitora, para disputar su primer campeonato internacional.

En conversación con LUN, la animadora reveló lo que ha sido esta experiencia tanto para él como a nivel familiar, así como las rutinas y los consejos que ella le ha dado en su incipiente carrera deportiva.

Carla Jara cuenta que llegaron a Brasil hace unos días. Viajaron de madrugada y tuvieron que esperar a otros compañeros que venían en otro vuelo. "Al llegar estaba muy nervioso, ansioso y cansado", comentó de entreda la presentadora de TV.

Sin embargo, una vez que llegaron al hotel, la cosa se calmó: "Estaba feliz y emocionado. Yo chocha. Igual le doy su espacio, en los traslados me siento lejos de él para que comparta con sus compañeros".

Todas estas experiencias, reconoce, son "súper heavy", en especial por las desgastantes rutinas de entrenamiento, juegos y comidas. Sin embargo, Jara está agradecida del profesionalismo de la academia de fútbol, que hoy lo tiene en tierras cariocas.

VER MÁS SOBRE CARLA JARA

Y es que Mariano Kaminski parece tener condiciones para jugar a la pelota. Ahora, usa la 10 y está feliz, dice ella. "Él se siente más cómodo, le gusta crear jugadas, está atento y da indicaciones; le gusta esa posición", puntualizó Jara.

¿Y qué papel toma ella? Según explica, es de dar consejos y no ser rígida con Mariano. "Esto es un juego, que se divierta y lo pase bien. No soy exigente, quiero que disfrute esta etapa y que no se estrese aún. Es muy pequeño", concluyó.