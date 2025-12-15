 En pleno concierto: Teatro Municipal de Santiago quedó a oscuras tras masivo apagón - Chilevisión
15/12/2025 22:41

En pleno concierto: Teatro Municipal de Santiago quedó a oscuras tras masivo apagón

Los asistentes fueron sorprendidos con el apagón en medio del recital del histórico baterista de The Police, Stewart Copeland.

Miles de asistentes quedaron a oscuras en el Teatro Municipal de Santiago, luego de un masivo corte de luz que afecta a cerca de 60 mil clientes en la región Metropolitana.

Todo ocurrió en medio del concierto del histórico baterista de The Police, Stewart Copeland, quien llegó al recinto con su espectáculo Police Deranged for Orchestra.

Con más de 20 músicos en escena, el apagón afectó al teatro ubicado en el centro de Santiago. Ante esto, los espectadores encendieron las linternas de sus celulares.

A través de redes sociales, fanáticos publicaron registros del momento en que el recinto se quedó sin suministro eléctrico.

Revisa los registros acá:

