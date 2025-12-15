Francisca Gavilán reveló ataques en redes sociales: “No comprendo el mal trato” - Chilevisión

La reconocida y galardonada intérprete fue hasta sus historias de Instagram para acusar que ha recibido diversos "mensajes de odio" en la red social.

La actriz Francisca Gavilán, conocida por sus papeles en teleseries y en la película biográfica sobre Violeta Parra, compartió una inquietante historia en redes sociales que preocupó a sus seguidores.

El post fue realizado la mañana de hoy lunes a través de sus historias de Instagram y, aunque no explicitó el contexto, lo hizo tras la elección de José Antonio Kast como próximo presidente de la República. En varias ocasiones ha declarado que "jamás votaría por la derecha".

Fue un corto párrafo el que publicó en la plataforma, sin embargo, la galardonada artista dejó claro que no estaría pasando un buen momento debido a los comentarios que le han hecho llegar en distintos medios.

"No comprendo el mal trato", sinceró. "Me llegan mensajes de odio de personas que no conzoco y no me conocen. Viva en paz consigo mismo. Disfrute la vida y no agreda. Buen lunes para todas, todos y todes", escribió.

Conocido influencer advirtió amenazas en su contra

Pero Gavilán no sería la única que estaría recibiendo ataques en redes sociales en medio del álgido clima post electoral. El influencer Mike Milfort denunció este domingo recibir amenazas luego de comunicar su postura política.

“Viendo los ataques que me llegan al DM (mensajería interna) por decir públicamente no apoyar al candidato de derecha, reafirma mi apoyo a Jara”, alertó el modelo.

Si bien sus seguidores lo instaron a mostrar los perfiles que lo hostigan, reconoció que con la cantidad de gente que lo sigue, es probable que se genere un “ciclo de amenazas sin fin”.

“Me han llegado amenazas, no pondré las capturas porque me bajan cuenta, pero todas las amenazas tienen que ver con infligirle daño a mi pequeña hija de un año y medio”, advirtió en su perfil.