Francisca Gavilán presenta a su nueva pareja: Es periodista e hijo de reconocida diputada - Chilevisión

15/11/2025 15:33

Francisca Gavilán presenta a su nueva pareja: Es periodista e hijo de reconocida diputada

La nueva pareja de la actriz e hijo de la diputada Carmen Hertz actualmente se desempeña como agregado cultural de Chile en España.

Publicado por CHV Noticias

La actriz Francisca Gavilán oficializó su nueva relación en redes sociales al compartir una foto junto a Germán Berger Hertz, hijo de la diputada Carmen Hertz.

A través de una historia de Instagram, la intérprete publicó una imagen abrazada al periodista y actual agregado cultural de Chile en España.

Junto a la fotografía, dedicó un mensaje lleno de cariño para su pareja: “Feliz vida, hermoso compañero Berger Hertz, te amo”, acompañado de varios corazones rojos.

¿Quién es Germán Berger Hertz, la actual pareja de Francisca Gavilán?

Germán Berger Hertz, periodista de profesión, es hijo de la diputada Carmen Hertz y del periodista Carlos Berger Guralnik, ejecutado en Calama durante la Caravana de la Muerte.

Su trayectoria incluye una amplia participación en el mundo público y cultural. En 2014 encabezó la Unidad Internacional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y ese mismo año asumió como jefe del Área de No Ficción de TVN, cargo que mantuvo hasta 2016.

Entre 2015 y 2016 fue director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Más tarde, ejerció como asesor cultural y educativo del Gobierno hasta octubre de 2022.

Desde entonces, se desempeña como agregado cultural de Chile en España, función que actualmente lo mantiene radicado en ese país.

Mira la historia a continuación:

