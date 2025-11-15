Francisca Gavilán presenta a su nueva pareja: Es periodista e hijo de reconocida diputada - Chilevisión

La nueva pareja de la actriz e hijo de la diputada Carmen Hertz actualmente se desempeña como agregado cultural de Chile en España.

La actriz Francisca Gavilán oficializó su nueva relación en redes sociales al compartir una foto junto a Germán Berger Hertz, hijo de la diputada Carmen Hertz.

A través de una historia de Instagram, la intérprete publicó una imagen abrazada al periodista y actual agregado cultural de Chile en España.

Junto a la fotografía, dedicó un mensaje lleno de cariño para su pareja: “Feliz vida, hermoso compañero Berger Hertz, te amo”, acompañado de varios corazones rojos.

¿Quién es Germán Berger Hertz, la actual pareja de Francisca Gavilán?