“Quieren dañar a mi hija”: Mike Milfort denuncia amenazas tras revelar postura política - Chilevisión

El influencer aseguró que tras manifestar públicamente no apoyar al candidato de derecha y reafirmar su respaldo a Jara, comenzó a recibir amenazas por redes, varias de ellas dirigidas contra su hija de un año y medio.

El influencer Mike Milfort denunció amenazas por redes sociales luego de haber comunicado su postura política.

“Viendo los ataques que me llegan al dm por decir públicamente no apoyar al candidato de derecha, reafirma mi apoyo a Jara”, comenzó escribiendo el modelo.

Pese a que sus seguidores lo instaron a mostrar los perfiles que lo hostiga, el joven reconoció que con la cantidad de gente que lo sigue, es probable que se genere un “ciclo de amenazas sin fin”.

Amenazas contra hija de Mike Milfort

El influencer agregó en su historia que “me han llegado amenazas, no pondré las capturas porque me bajan cuenta, pero todas las amenazas tienen que ver con infligirle daño a mi pequeña hija de un año y medio”.

Así, el modelo haitiano reafirmó su temor y agregó que “me da miedo que un candidato apoyado por gente tan violenta”. Finalmente, reconoció haber estudiado la historia de Chile y los procesos políticos vividos en el país, argumentando que “no podemos caer en desear que gane quien gane, gobierne mal”.

MIRA ACÁ LAS STORIES:



