Cámara aprobó acusación contra el suspendido juez Simpertigue: Ahora pasa al Senado - Chilevisión

15/12/2025 18:30

Cámara aprobó acusación contra el suspendido juez Simpertigue: Ahora pasa al Senado

Su defensa había pedido la nulidad de la comisión que revisó la Acusación Constitucional en su contra.

Publicado por CHV Noticias

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes la acusación constitucional contra el suspendido juez de la Corte Suprema Diego Simpertigue.

La moción fue aprobada de manera unánime por 132 parlamentarios en la sesión y ahora deberá ser revisada por el Senado el próximo 22 de diciembre. 

El documento fue ingresado por por los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, ambos del PS, mientras que la comisión investigadora quedó a cargo de la diputada Maite Orsini.

Tras la votación, Orsini advirtió que "en mis ocho como parlamentaria, no había visto nunca una acusación constitucional que contara con un respaldo tan transversal".

"No hubo un diputado que votara a favor de la cuestión previa, no hubo ni una bancada, ni siquiera un diputado que votara en contra de la acusación constitucional, ningún académico de los que vino a exponer defendió la tesis del ministro Simpértigue, ni siquiera los abogados, ministros de la Corte Suprema, invitados por la propia defensa, defendieron la postura del ministro Simpértigue", agregó la parlamentaria. 


