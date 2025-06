Kaminski defendió a su mamá tras indirecta contra Carla Jara: “Ella sabe el daño que me hicieron” - Chilevisión

El comunicador reaccionó al dardo de su madre, Ximena Candia, contra Carla Jara tras el término de su relación con Diego Urrutia. Además, recordó un comentario de su exsuegra.

Francisco Kaminski reaccionó a las polémicas declaraciones de su madre, Ximena Candia, tras el quiebre amoroso de Carla Jara y Diego Urrutia.

Consultado por sus compañeros en el programa en Tevex, el animador aseguró que se comunicó con su mamá en redes sociales después del inesperado comentario.

"Le digo, 'mamá, qué estás escribiendo', y ella me dice, 'perdón, pensé que nadie lo iba a leer' (...) No dijo nada grave", señaló el comunicador que mantiene su relación con Camila Andrade.

En esa misma línea, reveló que, a raíz de este controversial comentario por la ruptura de Jara y Urrutia, su mamá cerró su cuenta de Instagram y Facebook. "Pobrecita, se asustó", indicó.

"Yo no le encuentro nada de malo, encontraría más malo que una mamá no reaccionara. Mi mamá sabe el daño que me hicieron y la verdad de las cosas", agregó.

Además, sostuvo que "la mamá siempre quiere lo mejor para sus hijos" e insistió en que "acá no hay una descalificación, yo no me puedo hacer cargo por lo que diga mi mamá".

Kaminski recordó duro comentario de exsuegra

Kaminski recordó cuando su exsuegra también lo descalificó por redes sociales tras su bullado quiebre matrimonial, en medio de acusaciones de infidelidad.

"No se acuerdan que la mamá de Carla me puso unas fotos de unas ratas. Eso es grave, es una falta de respeto, cae en la descalificación", añadió.

Cabe mencionar que, Ximena Candia, madre del locutor radial, comentó una noticia sobre la separación de Jara y Urrutia. “Esta mujer nunca va a poder vivir en paz, ya que todo se devuelve”, afirmó, desatando varias reacciones a nivel mediático.