Bono por Hijo sube su monto a partir de 2026: Revisa a cuánto ascenderá el beneficio - Chilevisión

El Bono por Hijo es un beneficio estatal que busca incrementar la pensión de las mujeres que cumplen con los requisitos, entregándose por cada hijo nacido vivo o adoptado. Conoce a continuación a cuánto aumentará este 2026.

El Bono por Hijo registrará un aumento producto del alza del sueldo mínimo en Chile, lo que se traducirá en un mayor monto para las mujeres beneficiarias de este aporte estatal destinado a fortalecer sus pensiones. Cabe recordar que este beneficio consiste en una bonificación por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado. En el caso de adopción, el aporte se genera tanto para la madre biológica como para la madre adoptiva. Conoce a continuación cómo se calcula el monto y a cuánto aumentará este 2026. Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Cuál es el monto del Bono por Hijo 2025?

El bono comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento de tu hijo y/o hija, el que equivale al 10 % de 18 Ingresos Mínimos Mensuales (para quienes trabajen, y tengan entre 18 y 65 años). Se calcula de la siguiente forma:

Si tu hijo o hija nació antes del 1 de julio de 2009 , se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ($165 mil).

, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ($165 mil). Si nació después del 1 de julio de 2009, el ingreso mínimo corresponderá al monto que estaba vigente durante el mes de su nacimiento.

De este modo, si una mujer tiene un hijo o hija entre mayo y diciembre de 2025, el cálculo de la rentabilidad se hará considerando el sueldo mínimo vigente de $529.000. Aplicando el 10% de los 18 ingresos mínimos mensuales, el monto base de la rentabilidad ascenderá a $952.200.

Asimismo, si se considera que el sueldo mínimo aumentará a $539.000 en 2026, el monto base de dicha rentabilidad se elevará a $970.200.

En ambos escenarios, estos recursos solo podrán ser percibidos una vez que la beneficiaria acceda a su jubilación.

Los requisitos para acceder al Bono por Hijo

Para ser beneficiaria del Bono por Hijo, la persona debe cumplir con los siguientes requisitos: