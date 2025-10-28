 ¿Eres mamá? Con esta fórmula puedes recibir hasta $950 mil pesos todos los meses - Chilevisión
28/10/2025 12:41

¿Eres mamá? Con esta fórmula puedes recibir hasta $950 mil pesos todos los meses

A continuación, revisa cómo se calcula el monto, requisitos y qué trámite hacer para recibirlo.

Publicado por CHV Noticias

El Bono por Hijo es uno de los beneficios estatales predilectos por mujeres madres en Chile y es un apoyo que apunta directamente a los bolsillos. 

A diferencia de otros beneficios, cuenta con particularidades como que se entrega todos los meses y para recibirlo debe haber sido solicitado previamente.

¿Cuál es el monto del Bono por Hijo 2025?

Para calcular el monto que recibes por el Bono por Hijo, debes saber que este dependerá de la fecha de nacimiento. 

Por ejemplo, quienes hayan tenido hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009 recibirán el equivalente al salario mínimo de esa fecha, que corresponde a $165 mil pesos por cada uno.

En cambio, para el caso de aquellos que nacieron después del 1 de julio de 2009, el monto es equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, dependiendo del mes de nacimiento.

A día de hoy, el ingreso mínimo mensual es de $529 mil pesos, por lo que si algunas madres cumplen una serie de requisitos, podrían recibir alrededor de $950 mil pesos.

Los requisitos para acceder al Bono por Hijo

Para ser beneficiaria del Bono por Hijo, la persona debe cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser madre y haber cumplido 65 años.
  • Recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU)
  • Estar afiliada a alguna AFP y haber obtenido tu pensión desde el 1 de julio de 2009.
  • Si no está afiliada a un régimen previsional, debe recibir una Pensión de Sobrevivencia (con Aporte Previsional Solidario de Vejez) otorgada por una AFP, compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS), a contar del 1 de julio de 2009.
  • Debes haber residido en Chile por un periodo de 20 años (continuos o discontinuos), contados desde que cumplió 20 años. Asimismo, tienes que haber residido en Chile al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud de bonificación.
  • Tener cédula de identidad vigente.

Puedes revisar si cumples con los requisitos aquí o pinchando en la imagen de abajo:

¿Cumples con los requisitos? Así puedes acceder al Bono por Hijo

Si deseas optar al Bono por Hijo, debes hacer el proceso a través de ChileAtiende (en su sitio web) ingresando tu ClaveÚnica y siguiendo los pasos que indique la plataforma.

Además de esa, existen otras modalidades, que son detalladas a continuación: 

  • Mediante una videollamada en la Sucursal Virtual de ChileAtiende.
  • En una sucursal ChileAtiende con tu cédula de identidad.
  • En una oficina de tu AFP (Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital, Provida o Uno).
  • En la municipalidad de tu comuna.
  • En tu compañía de seguros.

