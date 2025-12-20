 Vestuarista de Fiebre de Baile desmiente a Claudia Schmitd tras dichos sobre Cata Days - Chilevisión
20/12/2025 14:56

Vestuarista de Fiebre de Baile desmiente a Claudia Schmitd tras dichos sobre Cata Days

El jefe del taller de vestuario del programa salió a aclarar los dichos de la panelista, asegurando que la actitud de Cata Days fue siempre profesional y que nunca hubo conflictos con el equipo de vestuario.

Publicado por CHV Noticias

Víctor McQueen, diseñador y jefe del taller de vestuario de Fiebre de Baile, salió en defensa de Cata Days tras los dichos de Claudia Schmitd.

La comunicadora afirmó que Days se negaba a recibir críticas y a acatar indicaciones del equipo de vestuario, maquillaje y estilismo.

"Cata Days no asume que ella fue una mala participante. Una persona que no supo aceptar lo que el estilista quiso hacer, lo que la maquilladora quiso hacer en su rostro, lo que el vestuarista pensó que era el mejor vestuario para su presentación", indicó Schmitd en el programa Noche de Suerte de TV+.

"Su comportamiento fue siempre profesional, amable y respetuoso"

Luego de estos dichos, fue el propio Víctor McQueen quien, a través de su cuenta de Instagram, difundió un comunicado oficial para desmentir a la panelista.

“Yo, jefe del taller de vestuario de Fiebre de Baile, junto a Andrea Castro, me veo en la necesidad de aclarar algunos puntos mencionados recientemente en el programa Noche de Suerte, de TV+, por Claudia Schmitd”, comenzó indicando McQueen.

En esa línea, el diseñador aseguró que: “Respecto a Cata Days, quiero aclarar que, en lo que a mi área compete, su comportamiento fue siempre profesional, amable y respetuoso al momento de pedir correcciones en vestuario. Aclaro que por lo menos en mi sector de trabajo (desconozco los demás) no tuvimos ningún inconveniente con ella”.

“Los dichos del programa Noche de Suerte, donde se mencionan problemas con el área de vestuario, están lejos de la realidad. Para la elección de los diseños, la producción del programa nos da lineamientos. No son elegidos por nosotros ni por los participantes”, continuó relatando el profesional.

“Mi equipo y yo nos encargamos de la confección y de dialogar con cada participante para realizar ajustes mínimos, buscando siempre su comodidad en el escenario. Un abrazo. Te esperamos para el repechaje”, finalizó Víctor.

