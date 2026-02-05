 El desgarrador mensaje de madre de chileno detenido por el ICE: “Lo esperé todo el día...” - Chilevisión
El desgarrador mensaje de madre de chileno detenido por el ICE: "Lo esperé todo el día..."
05/02/2026 17:03

El desgarrador mensaje de madre de chileno detenido por el ICE: “Lo esperé todo el día...”

La madre de Gonzalo Torres reveló que a su hijo le han cancelado 3 veces los vuelos a Chile y lleva más de cinco días sin saber de él.

Publicado por Josefina Vera

A través de la cuenta de TikTok "Free Gonzalo Torres", la familia del joven chileno detenido por el ICE en Estados Unidos no deja de pedir ayuda para recuperarlo.

Erika Ríos, su madre, compartió un desgarrador mensaje pidiendo ayuda para que su hijo regrese a territorio chileno.

En este contexto, la familia también declaró crudos detalles de las condiciones en las que se encuentra Gonzalo en el centro de detención de Louisiana.

Mensaje de madre de Gonzalo Torres

"Mi nombre es Erika Ríos, tengo a mi hijo deportado en Estados Unidos, Louisiana", parte contando la mujer, agregando que ya van tres vuelos que le cancelan a su hijo.

"Yo ya me siento desesperada (...) Lo único que yo quiero es que me devuelvan a mi hijo", comentó entre lágrimas la madre.

Pese a que como familia han ofrecido pagar el pasaje de Gonzalo, desde Estados Unidos a Chile, esta petición ha sido negada rotundamente.

"Estamos desesperados. Hace cinco días que no sabemos de él, solamente supimos que le habían cancelado el vuelo. Yo lo esperé todo el día, nunca llegó", reveló con pesar.

Con la voz entrecortada, añadió: "Yo solamente quiero que él regrese para poder abrazarlo, para poder estar con él".

@free_gonzalo_torres Difundir y compartir el caso de mi hijo yo lo necesito devuelta en casa, pido ayuda a las autoridades y a los medios pónganse la mano en el corazón y ayúdenme mi hijo no es un delincuente y está pasando por condiciones inhumanas y me parte el corazón como a cualquier madre le partiría el corazón saber lo que está pasando mi hijo #devuelvanagonzalo @Gabriel Boric Font @meganoticiascl @chv_noticias @Televisión Nacional de Chile #fyp #chilenoenelextranjero ♬ sonido original - Free.Chileno.enEE.UU

Por la misma cuenta de TikTok, la madre detalló que a su hijo lo tratan como esclavo, le roban sus cosas y lo obligan a comer en el suelo.

"Vive con miedo, humillado, rodeado de delincuentes, en condiciones inhumanas", explicó Erika, agregando que teme por su vida, más aún cuando lo tienen incomunicado y no puede saber cómo se encuentra.

Bono Marzo 2026: Esto debes hacer para obtenerlo en febrero y recibir el monto duplicado

