Cuatro muertos: Horror por doble asesinato-suicidio de familia australiana - Chilevisión

Una nota hallada en la escena del crimen que daría cuenta de que los asesinatos y suicidios fueron planificados.

Una verdadera tragedia golpeó recientemente al barrio de Mosman Park, en Perth, Australia, luego que la policía confirmara el hallazgo de cuatro cuerpos al interior de una vivienda.

De acuerdo a medios locales, las víctimas corresponden a un padre, identificado como Jarrod Clune (50), una madre, Maiwenna Goasdoue (49), y sus dos hijos, de 16 y 14 años, quienes tenían autismo severo.

Todo fue descubierto por una asistencia social que debía reunirse con la familia. Sin embargo, al llegar a la casa, se dio cuenta de que había una nota con una advertencia de "no entrar" e instrucciones para llamar a la policía.

Impacto por doble asesinato-suicidio de familia australiana

En la escena del crimen —en la que no había señales de violencia o uso de armas— se encontraron además los cuerpos de dos perros y un gato de la familia, recogió el medio Daily Mail.

Pero fue el hallazgo de una carta escrita por ambos padres que daría cuenta presuntamente de que se trató de un doble homicidio-suicidio planificado, pues además la misiva incluía indicaciones sobre la herencia familiar.

Según relataron vecinos del sector, las causas tras el crudo desenlace estarían ligadas a una compleja situación familiar.

Entre otros factores, esta crisis se habría agravado por la falta de ayuda y la pérdida del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad, un programa de financiamiento estatal que permitía costear las terapias de los niños.