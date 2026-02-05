 Cuatro muertos: Horror por doble asesinato-suicidio de familia australiana - Chilevisión
Minuto a minuto
Surgen nuevos antecedentes tras fatal accidente en Ritoque: Mala maniobra habría generado el volcamiento Le reventaron los vidrios del auto lanzando botellas: Captan violenta agresión vial en Copiapó Impactante registro: Madre sufre violenta encerrona afuera de jardín infantil en Maipú “Vieja tóxica”: El ácido intercambio entre Carmen Hertz y Claudio Crespo Ejército y PDI encuentran cuerpo en río biobío y podría corresponder a adulto mayor desaparecido
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/02/2026 18:09

Cuatro muertos: Horror por doble asesinato-suicidio de familia australiana

Una nota hallada en la escena del crimen que daría cuenta de que los asesinatos y suicidios fueron planificados.

Publicado por CHV Noticias

Una verdadera tragedia golpeó recientemente al barrio de Mosman Park, en Perth, Australia, luego que la policía confirmara el hallazgo de cuatro cuerpos al interior de una vivienda.

De acuerdo a medios locales, las víctimas corresponden a un padre, identificado como Jarrod Clune (50), una madre, Maiwenna Goasdoue (49), y sus dos hijos, de 16 y 14 años, quienes tenían autismo severo.

Todo fue descubierto por una asistencia social que debía reunirse con la familia. Sin embargo, al llegar a la casa, se dio cuenta de que había una nota con una advertencia de "no entrar" e instrucciones para llamar a la policía.

Impacto por doble asesinato-suicidio de familia australiana

En la escena del crimen —en la que no había señales de violencia o uso de armas— se encontraron además los cuerpos de dos perros y un gato de la familia, recogió el medio Daily Mail.

Pero fue el hallazgo de una carta escrita por ambos padres que daría cuenta presuntamente de que se trató de un doble homicidio-suicidio planificado, pues además la misiva incluía indicaciones sobre la herencia familiar.

Según relataron vecinos del sector, las causas tras el crudo desenlace estarían ligadas a una compleja situación familiar.

Entre otros factores, esta crisis se habría agravado por la falta de ayuda y la pérdida del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad, un programa de financiamiento estatal que permitía costear las terapias de los niños.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Marzo 2026: Esto debes hacer para obtenerlo en febrero y recibir el monto duplicado

Lo último

Lo más visto

Cony Capelli reaccionó al triunfo de Skar Labra en Fiebre de Baile: Desató ola de comentarios

A través de Instagram, la ganadora de Gran Hermano felicitó a la influencer tras obtener el primer lugar del programa.

05/02/2026

Familia de Marta Larraechea habla por primera vez tras ser internada: Actualizaron su estado de salud

Los hijos de la esposa del expresidente Eduardo Frei entregaron una actualización sobre el estado de su madre, quien permanece internada en la Clínica Alemana producto de un shock anafiláctico severo a raíz de una picadura de abeja.

05/02/2026

El inesperado gesto de Raquel Argandoña a Naya Fácil en Fiebre de Baile: Desató fuerte reacción del público

La presidenta del jurado pidió un momento en plena final de la competencia de baile en el Movistar Arena para reconocer el trabajo de la influencer a nivel nacional.

05/02/2026

Skarleth Labra arrasó: Estos fueron todos los porcentajes de la final de Fiebre de Baile

Princesa Alba, Gabriel Urzúa y Faloon Larraguibel también avanzaron a la instancia final y quedaron en el podio repartiéndose los votos del público.

05/02/2026