Ejército y PDI encuentran cuerpo en río biobío y podría corresponder a adulto mayor desaparecido - Chilevisión

05/02/2026 17:57

Ejército y PDI encuentran cuerpo en río biobío y podría corresponder a adulto mayor desaparecido

Ahora se busca esclarecer si el cadáver corresponde a un hombre de 70 años que desapareció el pasado sábado.

Este jueves, un cuerpo fue encontrado en la ribera del río biobío, en la región del mismo nombre, donde ahora se investiga si corresponde a un adulto mayor de 70 años que está desaparecido. 

El hallazgo se dio tras el trabajo colaborativo entre el Ejército de Chile, la Policía de Investigaciones y otros organismos y donde el cadáver fue encontrado a más de 12 kilómetros desde el lugar en que el hombre desapareció en San Rosendo. 

Según detalló el prefecto Juan Orellana, jefe de la Prefectura Provincial Biobío, "al utilizar nuestra tecnología, específicamente drones, encontramos en la ribera del río biobío un cuerpo de sexo masculino, mayor de edad". 

"Podría corresponder a la persona que estamos buscando o que estaba extraviada desde el sábado", agregó Orellana. 

Mientras que alcalde de Nacimiento, Carlos Toloza, afirmó que se realiza el reconocimiento del cuerpo y todo indica que es la persona desaparecida. Esto se realiza en el Servicio Médico Legal de Concepción y donde también se intentará establecer la causa de muerte.

