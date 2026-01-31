Delincuentes intentaron robar pero víctimas eran PDI: Respondieron a balazos y un asaltante murió - Chilevisión

La noche de este viernes, dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) frustraron un robo en su contra mientras esperaban un vehículo de aplicación en Puente Alto.

Dicho asalto frustrado terminó con uno de los delincuentes fallecido en la vía pública debido al impacto de una bala.

Intento de asalto a PDI terminó con un herido y un muerto

Pasadas las 23:00 horas, una camioneta llegó hasta ellos, desde donde se bajaron dos de cuatro sujetos a intimidarlos, sin embargo, al hacer el amago de sacar un arma, los funcionarios se identificaron como PDIs.

Sacando sus armas personales, ya que estaban fuera de servicio, estos intervinieron el asalto con una gran cantidad de disparos, alcanzando a dos de los delincuentes.

Según confirmó la Fiscalía, uno de los antisociales falleció en el lugar producto de sus heridas, mientras que un segundo herido intentó huir corriendo, pero se desvaneció a metros de distancia, por lo que fue trasladado hasta el Hospital Sótero del Río.

Por su parte, los funcionarios de la PDI no presentaron ningún tipo de lesión en el asalto.