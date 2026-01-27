“Escucho ráfaga de metralleta”: Rompió el silencio chofer que condujo a Lucho Plátano en asesinato a PDI - Chilevisión

El lunes comenzó el juicio oral en contra de Luis Vázquez Villenas, conocido también como Lucho Plátano, por el homicidio del comisario de la Policía de Investigaciones (PDI) Daniel Valdés.

A tres años del crimen, el taxista que lo trasladó esa noche rompió el silencio y declaró ante la Fiscalía cómo se desarrollaron los hechos la tarde del martes 17 de enero de 2023.

Fue ese día en que el comisario murió en las afueras de su domicilio en la comuna de La Cisterna, tras recibir dos impactos de bala en la cabeza y otros dos en el tórax.

A tres años del crimen: Chofer que trasladó a Lucho Plátano rompe el silencio

El conductor, que durante la formalización del caso fue imputado como coautor y encubridor, declaró en la audiencia haber recibido una llamada de parte de un hombre llamado Julio solicitando el servicio de taxista para un tercero.

"Como a las 19 - 19:30, me llaman por teléfono que necesitan una carrera", recordó.

Respecto al lugar donde ocurrieron los hechos, señala que al llegar a la esquina, Vázques le señaló: "Usted se va a quedar aquí, me espera y se estaciona un poco más adelante".

"Y él se bajó, ¿cuánto habrá pasado? En fumarme un cigarro, y escucho una ráfaga de metralleta y en eso lo veo corriendo a él atrás", describe confirmando el actuar de Lucho Plátano.

Solicitan 100 años de cárcel para Lucho Plátano

Producto de su posible participación como autor de este robo con homicidio y de otros homicidios consumados y frustrados, la Fiscalía Metropolitana Sur ha solicitado penas que suman más de 100 años de cárcel en contra de Luis Vásquez.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, el fiscal Milbor Burgeño explicó que a Vásquez se le acusa por homicidios simples frustrados y consumados, homicidios calificados, robo con homicidio, además de los delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego.