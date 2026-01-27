 ¿Se reagenda o se suspende? Qué pasará con la reunión de José Antonio Kast y Nayib Bukele - Chilevisión
27/01/2026 12:48

¿Se reagenda o se suspende? Qué pasará con la reunión de José Antonio Kast y Nayib Bukele

Aún hay dudas sobre el destino del viaje que tenía programado el presidente electo a El Salvador, luego de que se suspendiera su vuelo a Miami por las condiciones climáticas.

Publicado por Lisette Pérez

Se sigue evaluando la visita del presidente electo José Antonio Kast a El Salvador, luego de que el viaje fuera cancelada la escala a EEUU por las condiciones climáticas de ese país, en el marco de su gira por Centro América y El Caribe.

El mandatario electo tenía planificado reunirse con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, con el fin de visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

¿Cómo seguirá la agenda Internacional de Kast?

Este martes Kast retomará su agenda internacional como lo había planeado antes del imprevisto. En este momento se encuentra en República Dominicana, pero a las 18:55 (hora chilena) aterrizará en Panamá para reunirse con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva

En este último destino Kast asistirá al Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, donde coincidirá con otros jefes de Estado como Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz (Bolivia), José Raúl Mulino (Panamá), Bernardo Arévalo (Guatemala) y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.

¿Qué pasará con la reunión de Kast y Bukele?

Actualmente existen dos escenarios posibles para el viaje de Kast a El Salvador:

  • La intención es poder reagendar la reunión a partir del viernes 30 de enero en adelante.
  • En caso de no ser posible, ésta se podría cancelar y se buscará la posibilidad de llevarla a cabo en el futuro.

Desde el Palacio de La Moneda el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, entregó algunos detalles respecto a la cancelación del vuelo: "Todo el calendario que tenía proyectado el presidente electo se está reevaluando para ver si se puede cumplir con las proyecciones de su viaje". 

