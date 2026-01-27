“Los tres conectados”: Hijo menor de Catalina Pulido hizo sentido homenaje a su hermano fallecido - Chilevisión

La actriz y su hijo menor ahora comparten un importante gesto en honor al joven que falleció en octubre del 2024. Mostraron los resultados en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Catalina Pulido compartió detalles de un nuevo homenaje familiar que rinció a su fallecido hijo Sasha Von Knorring Pulido.

El joven de 28 años murió en octubre de 2024, luego de estar varios días internado en la UCI de la Clínica Dávila debido a un cuadro que comprometió sus órganos.

Desde entonces la actriz ha honrado su memoria con diferentes gestos, tatuándose su nombre en uno de sus brazos y esparciendo sus cenizas en la naturaleza.

Pero ahora se unió con León, su hijo menor, quien se realizó el mismo diseño de tatuaje que ella se había hecho hace unos meses de los ojos de Sasha.

“No sabes lo mágico e importante que es que estemos los tres conectados, a pesar de la distancia…”, escribió en su Instagram compartiendo registros del tatuaje que comparte con su hijo.

En su mensaje, Catalina Pulido agradeció a León por “apañarme siempre, ser mi cómplice, por estos dos meses de abrazos, risas y algunas lágrimas”.

“Uno para todos y todos para uno. Los amo, mis cachorros. Gracias a la vida siempre”, comentó.

Catalina Pulido compartió nuevo homenaje para su hijo