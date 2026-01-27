Aprueban idea de legislar proyecto que prohíbe y sanciona la maternidad subrogada - Chilevisión

La comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la idea de legislar la iniciativa. Entre las sanciones, establece penas de presidio menor en su gradio medio y multas de 1.000 UTM.

La comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la idea de legislar el proyecto de ley que prohíbe y sanciona la maternidad subrogada, que se encuentra en su primer trámite constitucional y reglamentario.

A favor votaron los diputados: Consuelo Veloso, Jorge Saffirio, Patricio Rosas, Natalia Romero, Francesca Muñoz, Christian Matheson, Juan Irarrázaval, Sara Concha y Arturo Barrios. No votaron Juan Fuenzalida y Francisco Undurraga.

Se trata de una iniciativa ingresada el 13 de enero de 2025 al Congreso en moción de las diputadas Helia Molina, Francesca Muñoz, Ximena Ossandón, y Consuelo Veloso.

Con esto, la comisión deberá emitir un nuevo informe para ser despachado a la Sala de Sesiones. Posteriormente, una vez se vote en general el proyecto, si es aprobado será devuelto a la comisión para, nuevamente, ser discutido y votado en particular.

Las claves del proyecto de maternidad subrogada

El documento señala que el objetivo de la iniciativa es proteger a las familias "por ser (la maternidad subrogada) contraria a la dignidad y a los derechos de las personas que integran la familia, como también por contribuir a la mercantilización de las mujeres y de las niñas y niños".

Por lo anterior, propone "una modificación al Código Civil en la que se sanciona con nulidad de pleno derecho (inexistencia) todo contrato por el que se convenga la gestación a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor de otra persona".

Entre las sanciones que propone, establece penas de presidio menor en su gradio medio y multas de 1.000 UTM al que "intermedie entre una persona o pareja que desee acoger a un niño y una mujer que acepte gestar al niño con el fin de entregárselo a los primeros".

Además de las mismas sanciones mencionadas a quienes "realicen, organicen o publiciten la comercialización de gametos o embriones o la maternidad subrogada", así como a todo "facultativo" que intervenga de cualquier forma en el proceso.

Finalmente, propone integrar en la Ley de Adopciones el siguiente inciso: "Tampoco podrá concederse la adopción a cualquier persona o pareja que haya sido parte de un contrato, acuerdo o convención de maternidad subrogada, cualquiera sea su denominación".