“Es impresionante...”: Ludmila Ksenofontova rompe su silencio y se refiere a nueva pareja de Álvaro Ballero - Chilevisión

La artista circense recibió una ola de comentarios en su cuenta de Instagram tras las románticas postales que su exmarido, Álvaro Ballero, publicó junto a María José, quien sería su nueva pareja.

Este lunes, Ludmila Ksenofontova rompió el silencio y se refirió a las románticas postales que subió su exmarido, Álvaro Ballero, en su cuenta de Instagram con quien sería su nueva pareja.

El empresario también aprovechó la instancia para responder comentarios de personas en internet y aseguró que Ludmila tiene una nueva relación desde hace aproximadamente tres semanas.

¿Qué dijo Ludmila Ksenofontova?

Ballero recibió una ola de críticas por haber hecho el anuncio durante el cumpleaños de Ludmila y además se generaron rumores por un video que la artista subió horas después luciendo un vestido negro, lo que los internautas entendieron como una "indirecta" a su ex.

En ese contexto, a través de sus redes sociales, Ksenofontova declaró: "Ayer subí un reel por mi cumpleaños y es impresionante, tantos comentarios innecesarios".

En esa misma línea, fue tajante sobre el anuncio de Ballero: "Nosotros con Álvaro estamos separados. Cada uno puede rehacer su vida".

Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova estuvieron casados durante 17 años; sin embargo, el quiebre matrimonial surgió a mediados de 2025 y actualmente, cada uno tendría una nueva pareja.

Revisa la publicación de Instagram: