Detienen a prófugo que huyó lanzándose al mar en 2024: incautan drogas durante operativo - Chilevisión

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15/03/2026 18:17

Detienen a prófugo que huyó lanzándose al mar en 2024: incautan drogas durante operativo

Personal de Carabineros concretó la detención de un sujeto que llevaba más de un año prófugo luego de escapar de un control policial lanzándose al mar en Corral.

Publicado por CHV Noticias

Durante las últimas horas se conoció que Carabineros detuvo a un hombre que en noviembre de 2024 protagonizó una llamativa fuga al lanzarse al mar. 

En aquella instancia, el sujeto se tiró desde una barcaza para evitar un control policial en Corral, región de Los Ríos. 

Además de su detención, el operativo realizado por el OS7 de Valdivia en coordinación con la Fiscalía de Los Ríos, permitió la incautación de drogas avaluadas en cerca de $7 millones

Detiene a hombre que estuvo prófugo tras lanzarse al mar desde una barcaza

En el procedimiento policial fueron arrestados dos hombres de 29 y 39 años de nacionalidad chilena. Siendo este último, quien se encontraba prófugo desde noviembre de 2024 y acumulaba 26 detenciones previas vinculadas a tráfico de drogas y otros delitos. 

El jefe de zona de Carabineros, el general Carlos Contreras, detalló que la investigación se originó a partir de denuncias realizadas por vecinos a través de distintos canales

En la misma línea, se evidenció que durante el procedimiento, se decomisaron 264 gramos de marihuana elaborada, equivalente a 530 dosis, además de 219 gramos de clorhidrato de cocaína. 

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