El fenómeno de Sinners en Oscar 2026: Rompió el récord como la película más nominada de la historia - Chilevisión

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15/03/2026 14:04

El fenómeno de Sinners en Oscar 2026: Rompió el récord como la película más nominada de la historia

La cinta protagonizada por Michael B. Jordan compite en 16 categorías y asoma como una de las favoritas para quedarse con el premio a Mejor Película, sorprendiendo con una mezcla de elementos de terror y drama histórico.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo 15 se realizará la 98ª edición de los premios Oscar en la que la película Sinners (Pecadores) se posiciona como una de las favoritas tras romper el récord histórico como la más nominada en la historia de los galardones.

La cinta de vampiros dirigida por Ryan Coogler y ambientada en el sur de EEUU en la década de 1930, supera a históricas producciones como Titanic (14), La La Land (14) y El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo (13).

Entre las categorías más importantes en las que compite, destacan: Mejor película, Mejor director (Ryan Coogler), Mejor actor (Michael B. Jordan), Mejor actor de reparto (Delroy Lindo), Mejor actriz de reparto (Wunmi Mosaku) y Mejor guion original.

Michael B. Jordan protagoniza la historia interpretando a los gemelos Elijah ("Smoke") y Elias ("Stack") Moore, quienes regresan a su ciudad natal en Mississippi para retomar sus vidas.

En medio de un contexto dominado por la segregación racial, la Gran Depresión y la Ley Seca, la vida de los hermanos cambia cuando deben enfrenar una presencia oscura y ancestral vinculada a sus propios pecados. 

Pero al regresar a su hogar, descubren que el lugar está marcado por oscuros secretos y una presencia sobrenatural que amenaza a la comunidad. En su intento por proteger a los que aman los hermanos Moore se ven envueltos lucha contra fuerzas malignas.

El fenómeno de Sinners: Por qué rompió record en los Oscar

Sinners es un thriller con elementos de terror y drama histórico, que consiguió  16 nominaciones, un récord histórico para una sola película en los Oscar.

La cinta logró ser el reconocimiento de la industria y alabada ampliamente por la crítica gracias a detalles como su calidad técnica, impacto cultural y actuaciones sólidas que también se tradujeron en un éxito en taquilla, acumulando cerca de 370 millones de dólares en recaudación mundial.

“Las películas de terror a menudo tienen temas grandilocuentes, pero Sinners es la rara película de terror convencional que trata sobre algo contundente y conmovedor: el salario del pecado en la América negra, una idea que en la película se extiende desde la aceptación de la criminalidad como una forma de trascender la opresión hasta el literal ‘pacto con el diablo’”, destacó Variety en su crítica.

Elementos destacados de Sinners:

  • Dirección y puesta en escena ambiciosa: Ryan Coogler propuso una historia que mezcla terror, drama histórico y música, con una mirada social sobre el sur de Estados Unidos, combinando la narración y excelencia técnica en pantalla.
  • Interpretación destacada de Michael B. Jordan: El actor interpreta a dos hermanos gemelos, un desafío actoral que recibió elogios de la crítica y ayudó a posicionar la película en categorías importantes de actuación.
  • Alto nivel técnico de la producción: Sinners detaca en áreas como fotografía, diseño de producción, vestuario, sonido y efectos visuales, dominando en las categorías técnicas en al temporada de premios. 
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