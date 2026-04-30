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Quiénes trabajan este 1 de mayo en Chile y quiénes no pueden hacerlo

En el marco del Día Internacional del Trabajo, Chile conmemora un feriado obligatorio e irrenunciable para gran parte de los trabajadores, especialmente del comercio. Sin embargo, no todos tienen derecho a descanso ese día.

Cristobal Galleguillos
Por Cristobal Galleguillos

Periodista Digital

Cada 1 de mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajo, Chile conmemora un feriado obligatorio e irrenunciable para gran parte de los trabajadores, especialmente del comercio. Sin embargo, no todos tienen derecho a descanso ese día.

De acuerdo con la Dirección del Trabajo, la normativa establece que este feriado es obligatorio e irrenunciable para los trabajadores dependientes del comercio, según lo dispuesto en la Ley 19.973, modificada por la Ley 20.215.

¿Quiénes NO pueden trabajar?

El 1 de mayo deben cerrar sus puertas y dar descanso obligatorio a sus trabajadores todos los establecimientos del comercio que atienden directamente al público, como:

  • Tiendas del retail
  • Malls y centros comerciales
  • Supermercados
  • Grandes tiendas

Esto implica que sus trabajadores no pueden ser obligados a desempeñar funciones durante esa jornada.

¿Quiénes SÍ pueden trabajar?

La ley contempla excepciones específicas. Sí pueden funcionar y, por tanto, sus trabajadores deben cumplir funciones, los siguientes rubros:

  • Restaurantes y locales de comida
  • Cines y espectáculos en vivo
  • Discotecas, pubs y clubes
  • Casinos de juego y recintos de entretenimiento
  • Estaciones de servicio (bencineras)
  • Farmacias de turno o de urgencia

Estas actividades están exceptuadas del descanso obligatorio debido a la naturaleza de sus servicios.

¿Qué pasa con otros trabajadores?

Para quienes no pertenecen al comercio, el 1 de mayo sigue siendo un feriado legal, pero no necesariamente irrenunciable. Es decir, dependerá del tipo de actividad y contrato si deben trabajar o no.

En general, sectores como salud, transporte, seguridad, medios de comunicación o servicios esenciales continúan operando con normalidad.

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