Quiénes trabajan este 1 de mayo en Chile y quiénes no pueden hacerlo

En el marco del Día Internacional del Trabajo, Chile conmemora un feriado obligatorio e irrenunciable para gran parte de los trabajadores, especialmente del comercio. Sin embargo, no todos tienen derecho a descanso ese día.

Cada 1 de mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajo, Chile conmemora un feriado obligatorio e irrenunciable para gran parte de los trabajadores, especialmente del comercio. Sin embargo, no todos tienen derecho a descanso ese día.

De acuerdo con la Dirección del Trabajo, la normativa establece que este feriado es obligatorio e irrenunciable para los trabajadores dependientes del comercio, según lo dispuesto en la Ley 19.973, modificada por la Ley 20.215.

¿Quiénes NO pueden trabajar?

El 1 de mayo deben cerrar sus puertas y dar descanso obligatorio a sus trabajadores todos los establecimientos del comercio que atienden directamente al público , como:

Tiendas del retail

Malls y centros comerciales

Supermercados

Grandes tiendas

Esto implica que sus trabajadores no pueden ser obligados a desempeñar funciones durante esa jornada.

¿Quiénes SÍ pueden trabajar?

La ley contempla excepciones específicas . Sí pueden funcionar y, por tanto, sus trabajadores deben cumplir funciones, los siguientes rubros:

Restaurantes y locales de comida

Cines y espectáculos en vivo

Discotecas, pubs y clubes

Casinos de juego y recintos de entretenimiento

Estaciones de servicio (bencineras)

Farmacias de turno o de urgencia

Estas actividades están exceptuadas del descanso obligatorio debido a la naturaleza de sus servicios.





¿Qué pasa con otros trabajadores?

Para quienes no pertenecen al comercio, el 1 de mayo sigue siendo un feriado legal, pero no necesariamente irrenunciable. Es decir, dependerá del tipo de actividad y contrato si deben trabajar o no.

En general, sectores como salud, transporte, seguridad, medios de comunicación o servicios esenciales continúan operando con normalidad.