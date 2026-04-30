Quiénes trabajan este 1 de mayo en Chile y quiénes no pueden hacerlo
En el marco del Día Internacional del Trabajo, Chile conmemora un feriado obligatorio e irrenunciable para gran parte de los trabajadores, especialmente del comercio. Sin embargo, no todos tienen derecho a descanso ese día.
Cada 1 de mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajo, Chile conmemora un feriado obligatorio e irrenunciable para gran parte de los trabajadores, especialmente del comercio. Sin embargo, no todos tienen derecho a descanso ese día.
De acuerdo con la Dirección del Trabajo, la normativa establece que este feriado es obligatorio e irrenunciable para los trabajadores dependientes del comercio, según lo dispuesto en la Ley 19.973, modificada por la Ley 20.215.
¿Quiénes NO pueden trabajar?
El 1 de mayo deben cerrar sus puertas y dar descanso obligatorio a sus trabajadores todos los establecimientos del comercio que atienden directamente al público, como:
- Tiendas del retail
- Malls y centros comerciales
- Supermercados
- Grandes tiendas
Esto implica que sus trabajadores no pueden ser obligados a desempeñar funciones durante esa jornada.
¿Quiénes SÍ pueden trabajar?
La ley contempla excepciones específicas. Sí pueden funcionar y, por tanto, sus trabajadores deben cumplir funciones, los siguientes rubros:
- Restaurantes y locales de comida
- Cines y espectáculos en vivo
- Discotecas, pubs y clubes
- Casinos de juego y recintos de entretenimiento
- Estaciones de servicio (bencineras)
- Farmacias de turno o de urgencia
Estas actividades están exceptuadas del descanso obligatorio debido a la naturaleza de sus servicios.
¿Qué pasa con otros trabajadores?
Para quienes no pertenecen al comercio, el 1 de mayo sigue siendo un feriado legal, pero no necesariamente irrenunciable. Es decir, dependerá del tipo de actividad y contrato si deben trabajar o no.
En general, sectores como salud, transporte, seguridad, medios de comunicación o servicios esenciales continúan operando con normalidad.