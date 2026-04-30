Uno era cocinero de sushi: Quiénes son los imputados por el secuestro de empresario de 84 años

Los cuatro detenidos, un chileno y tres venezolanos, serán formalizados por el delito de secuestro extorsivo y figuraban con distintos perfiles.

Este jueves los cuatro sujetos detenidos por el secuestro del empresario Jorge Vera, fueron trasladados al Centro de Justicia para su formalización por el delito de secuestro extorsivo.

Se trata de tres venezolanos y un chileno, todos parte de una banda vinculada a la organización criminal del Tren de Aragua.

El empresario ferretero, un adulto mayor de 84 años, fue rescatado la madrugada del miércoles en Colina, luego de casi ocho días en cautiverio.





Lo que se sabe de los secuestradores

Los secuestradores fueron identificados como Nino Antonio Mesa González (40), el ciudadano chileno, y Cándido José Franco Dávila (29), Grayson López Arteaga (33) y José Rafael Salazar Torres (31), los venezolanos.

Según los antecedentes que se conocieron en la formalización, Cándido José Franco Dávila en el año 2016 ingresó a la carrera de Ingeniería y Mantenimiento.

En el caso de López Arteaga, quien terminó siendo detenido en Iquique, se conoció que de los cuatro era quien tenía un perfil de vida más normal y trabajaba como cocinero de sushi y también en servicios de autos de aplicación.

Sobre los otro de los detenidos, José Rafael Salazar Torres y Nino Antonio Mesa González, hasta el momento no se han tenido mayores antecedentes más que su relación con el Tren de Aragua.