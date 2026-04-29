29/ 04/ 2026 22:57

Ligados al Tren de Aragua y no actuaron solo: Lo que se sabe de los secuestradores de empresario Jorge Vera

No son simples delincuentes, al parecer son profesionales de este tipo de delito. Cuatro hombres: tres venezolanos y un chileno, vinculados al Tren de Aragua, hoy están tras las rejas tras protagonizar el secuestro más sofisticado y extenso del último tiempo. Durante ocho días mantuvieron en vilo a un empresario de 84 años. Aunque sus rostros se mantienen bajo reserva, su expertis criminal ya los delata. Esto es lo que se sabe de los detenidos.