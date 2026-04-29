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Ligados al Tren de Aragua y no actuaron solo: Lo que se sabe de los secuestradores de empresario Jorge Vera

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

No son simples delincuentes, al parecer son profesionales de este tipo de delito. Cuatro hombres: tres venezolanos y un chileno, vinculados al Tren de Aragua, hoy están tras las rejas tras protagonizar el secuestro más sofisticado y extenso del último tiempo. Durante ocho días mantuvieron en vilo a un empresario de 84 años. Aunque sus rostros se mantienen bajo reserva, su expertis criminal ya los delata. Esto es lo que se sabe de los detenidos.

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