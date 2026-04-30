30/ 04/ 2026 08:01

Casa de cautiverio estaba en Cerro Navia y cómo operaba la banda: Nuevos antecedentes del secuestro de empresario ferretero

Este jueves pasarán a control de detención y serán formalizados los cuatro detenidos por el secuestro del empresario ferretero Jorge Vera Fierro de 84 años. En CHV Noticias se informó que el adulto mayor estuvo cautiverio en un domicilio en Cerro Navia, donde era vigilado por el único chileno de la banda. En cambio, desde Iquique otro sujeto venezolano se encargaba de la extorsión y los otros detenidos, de la misma nacionalidad, fueron los que tomaron secuestrado al empresario.