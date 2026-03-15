El Agente Secreto: Aplaudida película sobre dictadura latinoamericana compite en los Oscar 2026 - Chilevisión

La cinta, ambientada en 1977, en pleno régimen brasileño, sigue la historia de Marcelo, un profesor que huye buscando una mejor vida. El filme obtuvo cuatro nominaciones.

El Dolby Theatre será escenario de la 98.ª edición de los Oscar, el evento que cada año premia a lo mejor de la industria cinematográfica.

Una de las películas que este 2026 busca hacerse con la estatuilla es El Agente Secreto (O Agente Secreto, en portugués), cinta que alcanzó un total de cuatro nominaciones y marca la consolidación del ascenso del cine brasileño.

¿De qué se trata El Agente Secreto, la candidata brasileña a los Premios Óscar 2026?

El filme, que se desarrolla en 1977, en plena dictadura militar brasileña, sigue la historia de Marcelo, un profesor que huye de un pasado turbulento buscando construir una nueva vida y reencontrarse con su hijo.

Sin embargo, todo da un vuelco apenas se da cuenta de que las fuerzas gubernamentales lo persiguen y las amenazas de muerte se ciernen sobre él y su familia.

Cuatro nominaciones de El Agente Secreto y consolidación del cine de Brasil

La ficción escrita y dirigida por Kleber Mendonça Filho fue nominada por la Academia en las categorías de Mejor Película, Mejor Película Internacional, Mejor Actor Principal y Mejor Casting.

En la categoría de Mejor Película, El Agente Secreto estará mano a mano con Bugonia, F1, Frankeinstein, Hamnet, Marty Supreme, Sinners, Sueño de trenes, Una batalla tras otra y Valor sentimental.

En lo que respecta a Mejor Película Internacional, enfrentará a Un simple accidente (Francia), Sirat (España), Valor sentimental (Noruega) y La voz de Hindi Rajab (Túnez).

Por su parte, Wagner Moura se medirá con Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon) y Michael B. Jordan (Sinners) buscando la estatuilla de mejor actor principal.

Su participación en esta edición de los premios de la Academia consolida además el ascenso del cine brasileño.

No solo buscará repetir lo mostrado el año pasado con Ainda estou aqui (Aún estoy aquí, 2025), que obtuvo el galardón de mejor largometraje internacional, sino que además marcó un hito al empatar en nominaciones a la mítica Cidade de Deus (Ciudad de Dios, 2002).

Mira acá el tráiler de El Agente Secreto: