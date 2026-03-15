Con Standly incluido: Fiscalizan fiesta que se extendió por dos días en Lo Barnechea - Chilevisión

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15/03/2026 10:23

Con Standly incluido: Fiscalizan fiesta que se extendió por dos días en Lo Barnechea

El cantante urbano indicó a CHV Noticias que él no fue un asistente a la fiesta, sino que se encontraba en el lugar debido a que había ido a buscar equipos profesionales d egrabación.

Publicado por Josefina Vera

Personal de Carabineros llegó este domingo hasta una vivienda ubicada en la comuna de Lo Barnechea para fiscalizar una extensa fiesta que estaría activa desde el pasado viernes.

Entre las personas que fueron fiscalizadas se encuentra al cantante urbano Standly, quien señaló a CHV Noticias que él no fue uno de los asistentes a la fiesta, sino que se encontraba en el lugar porque había ido a retirar equipos profesionales de grabación.

"Yo solo fui a buscar un micrófono y unos monitores para poder grabar música, a esa ubicación porque ahí estaba el productor que me los facilitó", detalló. 

Detalles de la fiscalización a fiesta en Lo Barnechea

La problemática fiesta se llevó a cabo en calle Pastor Fernández con Camino El Bajo, donde personal de Carabineros se encuentra fiscalizando a los asistentes que van saliendo de la vivienda.

El teniente San Martín de Carabineros, en conversación con CHV Noticias, indicó que en horas de la noche un grupo de vecinos llamó al Plan Cuadrante en numerosas ocasiones por ruidos molestos.

Ante esto, "concurrió personal de Carabineros (...) y cursó distintas infracciones y fiscalizaciones", sin embargo, la fiesta siguió hasta esta mañana, por lo que personal policial debió regresar.

Esta vez fueron acompañados por funcionarios de la Municipalidad de Lo Barnechea para una fiscalización conjunta. 

En el lugar Carabineros se encuentran haciendo controles de identidad y revisión de los autos. Preliminarmente, se habrían cursado al menos 10 partes hasta las 11:00 horas de este domingo. 

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