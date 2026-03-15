“El dolor no cesa”: Coté López comparte preocupante fotografía sobre su estado de salud - Chilevisión

La empresaria comentó que estuvo casi un semana con dolores que no se pasaban con nada.

Coté López compartió este fin de semana una preocupante fotografía en sus historias de Instagram, comunicando que estaba pasando por un delicado estado de salud.

Se trata de una imagen de ella con guatero en la zona abominal. "Es mi fin. El dolor no cesa con nada, ya son cuatro días", comentó la empresaria en sus redes sociales.

Sin embargo, horas más tarde la creadora de contenido aclaró el diagnóstico: "Tengo helicobacter pylori, es decir, una bacteria en el estómago".

"Por eso el dolor insesable en la boca del estómago y los vómitos, combinado con una úlcera porque yo tengo crónico", señaló.

Respecto a los dolores que sintió, comentó: "Les juro que no se lo deseo a nadie, como seis días sin parar con nada el dolor, pero ya estamos con tratamiento. Gracias por la preocupación".

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