Fugado de Colina 1 en 2024 fue identificado en cárcel argentina haciéndose pasar por peruano - Chilevisión

E individuo se había ido a Argentina a seguir con su carrera delictual, donde se hacía pasar por cuidadano peruano.

Un trabajo en conjunto de la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería de Chile y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, logró con el paradero de José Santos Torres Montencinos, más conocido como el "Chico Perry".

Este sujeto de nacionalidad chilena, se encontraba prófugo de la justicia desde el 1 de octubre del 2024, cuando se arrancó de la cárcel de Colina 1.

Así fue la identificación del "Chico Perry"

El sujeto de 47 años se mantuvo inubicable más de 500 días, en los que personal policial no dejó de buscarlo por su amplio prontuario: robo con violencia, porte ilegal de arma de fuego y homicidio frustrado.

Sin embargo, el prófugo había viajado a Argentina para seguir con su carrera criminal, y es que este sábado 14 de marzo se le logró identificar en una cárcel trasandina.

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Según dio a conocer la PDI, el "Chico Perry" junto a otros dos chilenos ingresaron a robar a un domicilio de Buenos Aires en octubre del 2025, donde fueron detenidos.

No obstante, Torres Montecinos falseó su identidad y se identificó como ciudadano peruano, levantando sospechas en la policía de Argentina por lo que se inició una investigación para dar con su verdadera identidad.

Ahora, las oficinas de Interpol realizarán los tráites necesarios para la extradición de Torres Montecino a Chile, donde deberá permanecer en la cárcel hasta el año 2037.