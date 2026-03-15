Sistema frontal en zona sur: Más de 17 mil clientes permanecen sin luz - Chilevisión

Durante este domingo se han reportado masivos cortes de luz en la zona centro-sur del país, que se encuentra afectada por intensas lluvias.

Más de 17 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico en distintas zonas del país en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur. La información fue reportada por la plataforma de monitoreo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

De acuerdo con los datos del organismo, los cortes se registran en distintas comunas afectadas por el evento meteorológico, incluyendo más de 8.500 clientes en la región del Bio Bío y cerca de 7.300 en La Araucanía.

¿Cuáles son las comunas más afectadas por el corte de luz?

Según datos del organismo, En el Biobío, las comunas con más clientes sin suministro son Tomé (3.592), Talcahuano (1.021), Los Ángeles (816) y Penco (789); mientras que en La Araucanía destacan Nueva Imperial (1.311), Collipulli (893) y Teodoro Schmidt (624).

En la zona de la región de Ñuble, en tanto, las comunas más afectadas son: El Carmen (205), San Ignacio (62) y San Carlos (19).

Las interrupciones del servicio suelen registrarse durante sistemas frontales debido a la caída de árboles, daños en el tendido eléctrico o fallas en la infraestructura provocadas por la lluvia y el viento.

El hecho se produciría en medio del sistema frontal, que hasta el momento ha dejado más de 40 milímetros en Concepción y que continuará dejando lluvias en la zona avanzando lentamente desde el sur hacia la zona central.