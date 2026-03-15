“Era un trabajador destacado”: Cercanos a joven baleado por carabinero en San Bernardo exigen justicia - Chilevisión

El pasado viernes un joven de 26 años murió producto de un disparo en la cabeza por parte de personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) en San Bernardo.

Ahora, cercanos a Horacio, nombre de la víctima, exigen justicia y que se aclare lo ocurrido durante el operativo.

Según los antecedentes, el joven manejaba un auto cuando habría sido fiscalizado por carabineros de civil. Al intentar huir, según sus familiares debido al temor a una encerrona, terminó estrellándose contra una reja tras ser baleado por un policía.

"Iba a buscar a sus dos amigos a sus casas para irse a jugar a la pelota. Se encuentra con este auto polarizado, sin identificación, persiguiéndolo, le hacen una encerrona y al momento él se baja. Él le dice 'soy carabinero', sin ningún tipo de uniforme ni baliza que pueda identificar", reveló a CHV Noticias Noemi Encina, prima de la víctima.

Por otra parte, Noemi detalló que el joven padre había salido ileso de un intento de encerrona hace dos meses atrás. "Fue el mismo actuar que ocurrio hace dos meses atrás", comentó.

Compañero de trabajo de la víctima lo recuerda

Aaron Gajardo, compañero de trabajo de Horario, lo recuerda como un "trabajador destacado en todas las areas que se desempeñó".

"'Yo le decía 'el maquinón' porque no paraba nunca, super destacado, era un tipo trabajador pero de los mejores", añadió sobre Horacio, quien trabajaba como mecánico y bodeguero en una farmacia.

A modo de cierre, Gajardo indicó: "En conjunto con la empresa vamos a poner a disposicion todos nuestros atributos legales que tenemos y prometemos llegar hasta las últimas consecuencias. No es posible que en Chile y en este Gobierno entrante, en vez de atacar la delincuencia, se esté atacando a los trabajadores".