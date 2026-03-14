Carabinero de civil mata de un disparo a joven en San Bernardo: Habría ido camino a un partido de fútbol - Chilevisión

La noche del viernes, un joven de 26 años murió baleado tras recibir disparos de carabineros de civil en la comuna de San Bernardo.

Los hechos ocurrieron en la intersección de calle Paso Drake con Santa Carolina, alrededor de las 21:00 horas.

El teniente coronel Pablo Hernández, subprefecto de los servicios de la Prefectura del Maipo, informó que la muerte del hombre se produjo cuando personal de la Sección de Investigación Policial realizaba fiscalizaciones.

"Tratan de controlar a una persona, se inicia un seguimiento. Se está verificando la dinámica del hecho, donde un carabinero hace uso de su armamento y resulta este conductor fallecido, lamentablemente", indicó.

Víctima iría camino a jugar un partido de baby fútbol

De acuerdo con Radio Biobío, vecinos del sector señalaron que los policías no portaban sus identificaciones visibles, por lo que el joven podría haber temido que intentaran realizarle una encerrona.

Por su parte, Brandon Vergara, amigo cercano de la víctima, relató que, tras advertir que su amigo no llegaba al punto de encuentro donde jugarían un partido de baby fútbol y que la ubicación en tiempo real que le había compartido se había quedado fija en un lugar, decidió dirigirse hasta allí.

"Él me mandó su ubicación y dentro de un lapso, la ubicación se quedó así como pegada", indicó, añadiendo que esto lo preocupó, por lo que fue al lugar que marcaba el mapa y se encontró con personal de emergencia. "Cuando voy llegando, una señora dice 'él lo mató'", aseguró.

Al ver el estado de su amigo, explicó que "me volví loco y le empecé a preguntar a un carabinero que qué había pasado. Y me dijo ‘no, no te puedo dar información’. Y le dije ‘oiga, soy compañero de trabajo de él, juego a la pelota con él, no sé cuál es el problema’. Y va y me dice ‘no te puedo dar información a ti’ y saca la pistola", explicó Vergara.

"Es un chico súper tranquilo, es sano, no fuma marihuana, ni una droga, cero alcohol, se quedaba hasta tarde trabajando, pura familia no más", expresó Brandon Vergara sobre el fallecido.

Pese a que el operativo fue protagonizado por carabineros, en primera instancia la investigación del hecho había quedado a cargo de la misma institución, sin embargo, horas más tarde, la Fiscalía Occidente instruyó "nuevos peritajes" a la PDI.