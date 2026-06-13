Declaran culpable a sargento de la Armada por abuso sexual contra funcionaria durante “rito de promoción”

La víctima habría sido presionada por parte de sus superiores para tomar una mezcla de licores como parte de una “penitencia” tras la ceremonia de ascenso.

El Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia declaró culpable a un sargento de la Armada tras ser acusado de violar a una funcionaria de menor rango durante un “rito de promoción” en diciembre del 2022.

Ante esto, la Fiscalía solicitó una condena de 10 años en la cárcel, considerando además el daño psicológico que generó en la víctima. Sin embargo, la defensa del sargento solicitó una reducción a 3 años y un día a cambio de colaborar, por lo que la sentencia definitiva se entregará el próximo 22 de junio.





Detalles del juicio contra sargento de la Armada

Según se dio a conocer en la audiencia, a la que tuvo acceso Radio Biobío, el delito ocurrió a finales del año 2022 tras una ceremonia de ascenso en la a la víctima se le impusieron penitencias de tipo militar, entre ellas, la insistencia para consumir un brebaje preparado por superiores, el cual contenía una mezcla de diferentes licores.

De acuerdo con lo detallado, la ingesta de esta gran cantidad de alcohol le impidió a la funcionara mantenerse en condiciones de regresar a su casa por su propia cuenta, por lo que el acusado la acompañó hasta la vivienda y una vez esta cayó incosciente, cometió el abuso.

Tras este episodio, la víctima ha presentado cuadros de estrés postraumático, crisis psiquiátricas y psicológicas, las cuales se han sumado al reproche de la misma institución, quien tomó sanciones disciplinarias en su contra, sin embargo, estas lograron quedar anuladas luego de presentar recursos legales.