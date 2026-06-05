Armada emite aviso por marejadas en gran parte del litoral chileno: Se extenderán hasta el lunes

De acuerdo con la información entregada por la autoridad, el fenómeno se presentará desde el sector de Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo además el Archipiélago Juan Fernández.

El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile (Servimet) emitió un aviso por marejadas que afectarán desde Arica, en la región de Arica y Parinacota, hasta el Golfo de Penas, en la región de Aysén.

El fenómeno generará oleaje de dirección suroeste originado por el paso de un sistema frontal en el sur del país, y comenzará este viernes y se extenderá hasta el lunes 8 de junio.

Revisa dónde afectarán las marejadas

Fecha y horario en que comenzarán las marejadas

Archipiélago Juan Fernández: Viernes 5 de junio (AM)

Viernes 5 de junio (AM) Golfo de Penas hasta Constitución: Sábado 6 de junio (AM)

Sábado 6 de junio (AM) Constitución hasta Coquimbo: Sábado 6 de junio (PM)

Sábado 6 de junio (PM) Coquimbo hasta Arica: Domingo 7 de junio (AM)

Estos serán los horarios de mayor intensidad

Archipiélago Juan Fernández entre 14:00 a 16:00 horas / 02:00 a 04:00 horas.

entre 14:00 a 16:00 horas / 02:00 a 04:00 horas. Golfo de Penas hasta Constitución entre 15:00 a 17:00 horas / 03:00 a 05:00 horas.

entre 15:00 a 17:00 horas / 03:00 a 05:00 horas. Constitución hasta Arica entre 14:00 a 16:00 horas / 02:00 a 04:00 horas.

Armada llamó a evitar riesgos

Desde el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile hicieron un llamado a la población a prevenir riesgos y evitar acercarse a la costa mientras dure el fenómeno.

“La autoridad marítima hace presente a la comunidad que se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas“, manifestaron.

Junto a lo anterior, pidieron evitar el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, y no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.