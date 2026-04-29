¿Hay romance? Francesco Gazzella sorprende con coqueto mensaje a Carola Varleta

La actriz compartió una sesión de fotos y uno de los comentarios más destacados fue el de su compañero de radio. Hasta ahora ninguno de los dos se ha referido publicamente a su vínculo.

Francesco Gazzella y Carola Varleta volvieron a encender los rumores de un posible romance en redes sociales.

La actriz compartió una sesión de fotos en su cuenta de Instagram posando con un body de cuero junto al mensaje “solo sé tu misma”.

La publicación recibió más de 6 mil me gusta y una serie de comentarios, pero uno llamó la atención por sobre el resto.

Francesco Gazzella, con quien comparte en un programa de la radio Universo, le dejó un coqueto mensaje a la actriz.





“Sos un sueño“, escribió el comunicador despertando especulaciones de otros usuarios sobre un posible romance.

Los rumores de romance entre la actriz y el periodista comenzaron a circular en agosto del año pasado, luego del quiebre de Carola Varleta con Kabir Engel, hijo de Pedro Engel.

Si bien ninguno de los dos ha hablado en público sobre su cercanía, durante el verano fueron captados disfrutando en una cariñosa actitud en una playa de Punta Cana, República Dominicana.

El mensaje de Francesco a Carola