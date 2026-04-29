A un mes de la tragedia: Colegio de Calama anunció importante decisión tras crimen de inspectora

Desde el fatal ataque que estremeció a la comunidad educativa, el Instituto Obispo Luis Silva Lezaeta de Calama ha adoptado una serie de medidas como retornos paulatinos y un plan de estructuración interna.

A poco más de un mes del trágico suceso que enlutó a Calama, el Instituto Obispo Luis Silva Lezaeta ha decidido dar un paso en su estructuración interna.

A través de una convocatoria pública, el establecimiento educacional busca contratar nuevos profesionales para reforzar áreas clave de su operación diaria.

La decisión de la directiva se traduce en un llamado para ocupar tres vacantes fundamentales: Inspectores de patio y profesores de enseñanza básica y media.





Esta búsqueda de personal ocurre a poco más de 4 semanas del violento crimen que impactó a la comunidad educativa.

Por medio de redes sociales, el establecimiento mantiene actualizada a la población sobre el proceso de retorno paulatino de los estudiantes.

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El crimen que remeció a colegio en Calama

Hernán Meneses (18), alumno de cuarto medio del mismo establecimiento, ingresó al recinto portando lo que las autoridades calificaron como un “arsenal”. Entre sus pertenencias se encontraron cuatro cuchillos de gran envergadura (incluyendo uno tipo katana o machete), dos cortaplumas y un bastón retráctil.

En sus cuadernos, incautados por la policía, se encontraron anotaciones que sugerían una planificación de al menos cuatro meses.

El ataque terminó con la muerte de María Victoria Reyes, de 59 años, quien se desempeñaba como inspectora del colegio.

La segunda víctima fue Aidé Moya, inspectora que resultó con lesiones de carácter grave al intentar ayudar a su colega. El atacante continuó su carrera hacia el patio, donde agredió a tres estudiantes de 15 años.

Actualmente, Meneses se mantiene bajo la medida cautelar de prisión preventiva.