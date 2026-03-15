 “Estoy en las sombras”: Jean‑Philippe Cretton se sincera sobre su vida amorosa alejado de la TV - Chilevisión
Minuto a minuto
Ceviches y barra libre: Banquetera a cargo de fiesta en La Moneda publicó registros de la jornada Video | Canal colapsa en sector Villa Las Mariposas de Temuco tras intensas lluvias Panel Ciudadano: Pdte. Kast debuta con 59% de aprobación tras llegar a La Moneda Sistema frontal en zona sur: Más de 17 mil clientes permanecen sin luz “Era un trabajador destacado”: Cercanos a joven baleado por carabinero en San Bernardo exigen justicia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/03/2026 12:08

“Estoy en las sombras”: Jean‑Philippe Cretton se sincera sobre su vida amorosa alejado de la TV

El animador y músico se encuentra en una etapa distinta, donde su principal foco está en la música y en iniciativas digitales, totalmente alejado de la televisión.

Jean‑Philippe Cretton atraviesa un momento distinto en su carrera. En el contexto de la realización del Festival Lollapalooza, el comunicador se sinceró y reveló que los artistas que fue a ver son: Viagra Boys y Deftones. 

En un presente alejado de la televisión, el comunicador ha decidido concentrar su energía en proyectos personales ligados principalmente a la música y a contenidos digitales.

En conversación con La Cuarta, Cretton comentó que está disfrutando esta nueva etapa, marcada por una mayor independencia laboral y la posibilidad de manejar sus propios tiempos, algo que asegura no había experimentado antes en su trayectoria. 

¿Está en pareja con Rayén Araya?

Actualmente, el ex rostro de programas como Viva la pipol de Chilevisión se encuentra dedicado a distintos proyectos musicales. Entre ellos destaca su iniciativa solista Crettino, además del dúo La Fogata, que desarrolla junto al periodista Mauricio Jürgensen.

Además del espacio digital Power Trío, donde comparte junto a Sergio Lagos y Rayén Araya, mezclando conversación, música y análisis de la escena cultural. En ese contexto, el animador fue consultado por los rumores de una relación amorosa con su compañera.

Sobre esto, fue enfático al decir que “después de tener una relación bien mediática, me da igual porque yo estoy en las sombras, muy piola. De alguna manera me fui de esta industria por lo mismo”.

Que te vayan a buscar resulta un poco molesto, porque la farándula nunca ha sido muy de mi predilección. Igual entiendo que son, de alguna manera, los ribetes de este oficio y trato de tomarlo con esa liviandad, aunque obviamente a veces cuando salen mentiras, molesta”, cerró el músico.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de Invierno 2026: Revisa con tu RUT si puedes obtener los $81.257

Lo último

Lo más visto

“El dolor no cesa”: Coté López comparte preocupante fotografía sobre su estado de salud

La empresaria comentó que estuvo casi un semana con dolores que no se pasaban con nada.

15/03/2026

“Estoy en las sombras”: Jean‑Philippe Cretton se sincera sobre su vida amorosa alejado de la TV

El animador y músico se encuentra en una etapa distinta, donde su principal foco está en la música y en iniciativas digitales, totalmente alejado de la televisión.

15/03/2026

“Así quedé”: El cambio físico de Scarleth Cárdenas que generó ola de comentarios

La periodista compartió postales donde muestra su evidente cambio físico y explicó parte del proceso que vivió en los últimos meses.

14/03/2026

Con Standly incluido: Fiscalizan fiesta que se extendió por dos días en Lo Barnechea

El cantante urbano indicó a CHV Noticias que él no fue un asistente a la fiesta, sino que se encontraba en el lugar debido a que había ido a buscar equipos profesionales d egrabación.

15/03/2026