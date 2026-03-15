“Estoy en las sombras”: Jean‑Philippe Cretton se sincera sobre su vida amorosa alejado de la TV - Chilevisión

El animador y músico se encuentra en una etapa distinta, donde su principal foco está en la música y en iniciativas digitales, totalmente alejado de la televisión.

Jean‑Philippe Cretton atraviesa un momento distinto en su carrera. En el contexto de la realización del Festival Lollapalooza, el comunicador se sinceró y reveló que los artistas que fue a ver son: Viagra Boys y Deftones.

En un presente alejado de la televisión, el comunicador ha decidido concentrar su energía en proyectos personales ligados principalmente a la música y a contenidos digitales.

En conversación con La Cuarta, Cretton comentó que está disfrutando esta nueva etapa, marcada por una mayor independencia laboral y la posibilidad de manejar sus propios tiempos, algo que asegura no había experimentado antes en su trayectoria.

¿Está en pareja con Rayén Araya?

Actualmente, el ex rostro de programas como Viva la pipol de Chilevisión se encuentra dedicado a distintos proyectos musicales. Entre ellos destaca su iniciativa solista Crettino, además del dúo La Fogata, que desarrolla junto al periodista Mauricio Jürgensen.

Además del espacio digital Power Trío, donde comparte junto a Sergio Lagos y Rayén Araya, mezclando conversación, música y análisis de la escena cultural. En ese contexto, el animador fue consultado por los rumores de una relación amorosa con su compañera.

Sobre esto, fue enfático al decir que “después de tener una relación bien mediática, me da igual porque yo estoy en las sombras, muy piola. De alguna manera me fui de esta industria por lo mismo”.

“Que te vayan a buscar resulta un poco molesto, porque la farándula nunca ha sido muy de mi predilección. Igual entiendo que son, de alguna manera, los ribetes de este oficio y trato de tomarlo con esa liviandad, aunque obviamente a veces cuando salen mentiras, molesta”, cerró el músico.