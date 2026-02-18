“Jamás voy a...”: Jean Philippe Cretton habló sobre su estado sentimental tras filtración fotos junto a una mujer - Chilevisión

El comunicador ha mantenido un perfil más reservado desde 2023, cuando terminó su relación con Pamela Díaz, pero se tomó un tiempo para hablar sobre su vida sentimental.

Este miércoles, Jean Philippe Cretton se refirió a su estado sentimental y desmintió estar en pareja, luego de que se publicaran una serie de imágenes junto a una mujer.

La información había sido expuesta por la periodista Cecilia Gutiérrez, quien incluso reveló la identidad de esta persona, cuyo nombre es Carolina y es instructora en un gimnasio.

¿Qué dijo Jean Philippe sobre una nueva relación?

En las publicaciones, incluso hay una fotografía donde la descripción menciona: "Mi 15 de febrero" y aparece Jean Philippe muy cerca de Carolina.

Sin embargo, en el último capítulo de Zona de Estrellas, el animador conversó con Camilísima y sentenció: "No tengo ninguna relación, nada de nada".

"No quiero, sigo soltero y bien. En todo caso, jamás voy a hablar de ninguno de estos temas y, si llegara a estar en pareja algún día, menos", aseguró Cretton.

Cabe destacar que, desde su quiebre sentimental con Pamela Díaz en 2023, Jean Philippe ha mantenido un perfil más bajo, dejando su vida privada en resguardo.