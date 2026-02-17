“Mi 15 de febrero”: Aseguran que Jean Philippe Cretton tendría nueva pareja y revelan su identidad - Chilevisión

Cecilia Gutiérrez compartió una serie de fotografías de Jean Philippe y esta mujer.

Este martes, Cecilia Gutiérrez aseguró que Jean Philippe Cretton tiene una nueva relación amorosa y reveló la identidad de la mujer en cuestión.

A través de redes sociales, la periodista también publicó una serie de fotografías donde aparecen tanto juntos como por separado.

¿Jean Philippe Cretton tiene una nueva pareja?

"Se llama Carolina y es profe en un gimnasio", comentó Gutiérrez en las historias de su cuenta de Instagram, acompañado de algunas fotografías de la mujer.

En esa misma línea, reveló una captura de pantalla de la cuenta de Instagram de ella, donde señala: "Mi 15 de febrero", sumado a una imagen donde aparece con Jean Philippe.

Cabe destacar que Jean Philippe no suele hacer sus relaciones amorosas de conocimiento público. Aunque se le vinculó durante unos días con Rayén Araya, su último romance fue con Pamela Díaz en 2023.

