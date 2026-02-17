 “Mi 15 de febrero”: Aseguran que Jean Philippe Cretton tendría nueva pareja y revelan su identidad - Chilevisión
Minuto a minuto
Una persona murió y otra quedó herida tras caída de árbol en Parque Italia de Valparaíso “Es un tema conflictivo”: Natalia Ducó entregó su postura sobre conciertos en el Estadio Nacional Incendio de gran magnitud afecta a bodegas en Quilicura: Humo negro es visible en la RM Así fue el rescate de pareja extraviada tras visitar salar en Atacama: Su camioneta estaba enterrada Video revela momento exacto en que taxista impacta a automóvil tras cruzar con luz roja en Santiago
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/02/2026 13:06

“Mi 15 de febrero”: Aseguran que Jean Philippe Cretton tendría nueva pareja y revelan su identidad

Cecilia Gutiérrez compartió una serie de fotografías de Jean Philippe y esta mujer.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Cecilia Gutiérrez aseguró que Jean Philippe Cretton tiene una nueva relación amorosa y reveló la identidad de la mujer en cuestión.

A través de redes sociales, la periodista también publicó una serie de fotografías donde aparecen tanto juntos como por separado.

¿Jean Philippe Cretton tiene una nueva pareja?

"Se llama Carolina y es profe en un gimnasio", comentó Gutiérrez en las historias de su cuenta de Instagram, acompañado de algunas fotografías de la mujer.

En esa misma línea, reveló una captura de pantalla de la cuenta de Instagram de ella, donde señala: "Mi 15 de febrero", sumado a una imagen donde aparece con Jean Philippe.

Cabe destacar que Jean Philippe no suele hacer sus relaciones amorosas de conocimiento público. Aunque se le vinculó durante unos días con Rayén Araya, su último romance fue con Pamela Díaz en 2023.

Revisa las historias de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa si tu hijo cumple los requisitos para recibir el kit

Lo último

Lo más visto

Así fue el rescate de pareja extraviada tras visitar salar en Atacama: Su camioneta estaba enterrada

A través de diversos registros, personal de Carabineros mostró el procedimiento desarrollado en el sector de Lagunas Bravas, donde los jóvenes fueron avistados por un helicóptero institucional.

17/02/2026

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa si tu hijo cumple los requisitos para recibir el kit

Los beneficiados recibirán sets con cuadernos, calculadoras, goma, regla, lápiz grafito, block de dibujo y sacapuntas, entre otros elementos complementarios para este 2026.

17/02/2026

Cecilia Gutiérrez revela nueva acusación contra Américo: “Maltrato, control y humillación”

La periodista contó detalles de una demanda que fue presentada en contra del artista por parte de un integrante de su banda, quien denunció ser víctima de comentarios burlescos y sarcásticos.

17/02/2026

Una persona murió y otra quedó herida tras caída de árbol en Parque Italia de Valparaíso

Tres compañías del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso acudieron hasta el recinto, además de funcionarios del SAMU, Carabineros y de seguridad municipal.

17/02/2026