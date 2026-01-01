 “¿Lo encontrai' muy raro?”: Jean Philippe Cretton reveló INÉDITA forma en que pasó Año Nuevo - Chilevisión
01/01/2026 14:54

“¿Lo encontrai' muy raro?”: Jean Philippe Cretton reveló INÉDITA forma en que pasó Año Nuevo

El animador sorprendió al contar que recibió el 2026 completamente solo, una experiencia inédita para él que decidió compartir con sus seguidores a través de redes sociales.

Jean Philippe Cretton reveló una particular forma en que pasó Año Nuevo y es que, a diferencia de cómo lo hace la mayor parte de la población, el animador optó por pasar las 00:00 en soledad.

A través de su cuenta de Instagran Cretton deseó feliz años a sus seguidores, esperando que "sea de mucho cariño para ustedes mismos, sus familias, amigos y amigas".

"Como buen acuariano que me gustan las cosas distintas, especiales", adelantó en su cuenta, "anoche tome la decisión, por primera vez en mi vida, de pasar un año nuevo totalmente solo".

Sobre cómo se sintió, enfatizó: "Lo pasé la raja, me encantó".

"A las 12:00 en punto puse “Bitter Sweet Symphony” de The Verve, que es de mi bandas referenciales, mis bandas favoritas", describió.

Ante esto, aseguró haber sentido "tanta libertad" y reflexionar sobre "cuándo más en un contexto con más gente voy a poder poner esta canción y disfrutarla como lo estoy disfrutando"

"Quiero abrir el debate: ¿Es algo que has hecho?, ¿te gustó?, ¿lo encontrai' muy raro?", consultó.

Revisa aquí la publicación

