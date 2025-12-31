Horóscopo Chino 2026: Qué significa el caballo de fuego y qué cambios trae para el próximo año - Chilevisión

El 2026 estará influenciado por el Caballo, uno de los signos más dinámicos del Horóscopo Chino, que promete un año de decisiones rápidas, nuevos desafíos y transformación personal.
El Año Nuevo 2026 estará marcado por la energía del caballo de fuego, según el Horóscopo Chino.
El inicio del nuevo año trae consigo cambios, movimiento y un fuerte impulso hacia la libertad personal.
De acuerdo con la tradición astrológica, este nuevo ciclo comienza oficialmente el 17 de febrero de 2026, con la celebración del Año Nuevo Lunar, y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027.
Son representantes del caballo aquellos que hayan nacido en los años:
El caballo es considerado un signo fuerte y enérgico, ligado al progreso y a la búsqueda constante de nuevos horizontes.
Es por eso que durante este año se favorecen los cambios rápidos, los viajes, el crecimiento profesional y la innovación.
Sin embargo, esta intensidad también puede traer escenarios de inestabilidad si no se canaliza de manera equilibrada.
En el caso del elemento fuego, está asociado a la pasión, la acción, el liderazgo y la transformación. Por eso, el caballo de fuego representa un período dinámico, marcado por decisiones rápidas, cambios profundos y una fuerte necesidad de avanzar sin restricciones.