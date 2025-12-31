 Horóscopo Chino 2026: Qué significa el caballo de fuego y qué cambios trae para el próximo año - Chilevisión
31/12/2025 18:31

Horóscopo Chino 2026: Qué significa el caballo de fuego y qué cambios traería para el próximo año

El 2026 estará influenciado por el Caballo, uno de los signos más dinámicos del Horóscopo Chino, que promete un año de decisiones rápidas, nuevos desafíos y transformación personal.

Publicado por CHV Noticias

El Año Nuevo 2026 estará marcado por la energía del caballo de fuego, según el Horóscopo Chino.

El inicio del nuevo año trae consigo cambios, movimiento y un fuerte impulso hacia la libertad personal.

De acuerdo con la tradición astrológica, este nuevo ciclo comienza oficialmente el 17 de febrero de 2026, con la celebración del Año Nuevo Lunar, y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027.

Son representantes del caballo aquellos que hayan nacido en los años:

  • 1906
  • 1918
  • 1930
  • 1942
  • 1954
  • 1966
  • 1978
  • 1990
  • 2002
  • 2014
  • 2026

¿Qué significa el caballo de fuego?

El caballo es considerado un signo fuerte y enérgico, ligado al progreso y a la búsqueda constante de nuevos horizontes.

Es por eso que durante este año se favorecen los cambios rápidos, los viajes, el crecimiento profesional y la innovación.

Sin embargo, esta intensidad también puede traer escenarios de inestabilidad si no se canaliza de manera equilibrada.

En el caso del elemento fuego, está asociado a la pasión, la acción, el liderazgo y la transformación. Por eso, el caballo de fuego representa un período dinámico, marcado por decisiones rápidas, cambios profundos y una fuerte necesidad de avanzar sin restricciones.

