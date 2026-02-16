 Vale Roth sorprendió al revelar quién será su bailarín en Fiebre de Baile: “Haremos una buena dupla” - Chilevisión
16/02/2026 16:59

Vale Roth sorprendió al revelar quién será su bailarín en Fiebre de Baile: “Haremos una buena dupla”

La influencer conoció este lunes al bailarín profesional que la acompañará en sus coreografías. A través de Instagram, compartió imágenes junto al destacado artista.

Publicado por CHV Noticias

Valentina Roth ya se está preparando para la nueva temporada de Fiebre de Baile y este lunes conoció a quien será su bailarín profesional.

La influencer es una de las confirmadas para el próximo ciclo del programa de Chilevisión, que el pasado 4 de febrero culminó su primera temporada con Skarleth Labra como su flamante ganadora.

Vale Roth conoció a su bailarín en Fiebre de Baile

A través de Instagram, Roth sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen en compañía de Luciano Coppelli, quien en la edición pasada acompañó a Nicole Moreno.

"Luciano es mi pareja de baile. Estoy feliz, lo conozco desde Aquí Se Baila. Es tremenda persona, además es seco. Vamos a hacer una buena dupla. ¡Apáñenos desde ya!", señaló en una historia.

Cabe mencionar que Valentina es una de las primeras confirmadas del estelar, junto a otros famosos como Junior Playboy, Daniela Castro, Botota Fox, Fran Maira, Mariela Sotomayor y Diego Venegas.

Mira las publicaciones acá:

Luciano Coppelli

