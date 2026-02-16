 Año Nuevo Chino 2026 inicia este martes: Qué significa el Caballo de Fuego y cómo te impactará - Chilevisión
16/02/2026 19:14

Año Nuevo Chino 2026 inicia este martes: Qué significa el Caballo de Fuego y cómo te impactará

El año del caballo está a la vuelta de la esquina. Este nuevo ciclo está marcado por la energía vital y las decisiones claras, conoce qué simboliza este nuevo año y el animal que lo representa.

Publicado por Lisette Pérez

De acuerdo al calendario lunar, este martes 17 de febrero se dará inicio al Año del Caballo de Fuego en el horóscopo Chino y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027.

El caballo es una de las figuras más admiradas del zodiaco oriental por todo lo que representa en el comienzo de este nuevo ciclo.

¿Qué trae este año nuevo Chino?

En China, esta festividad es conocida como el Festival de Primavera o Año Nuevo Lunar, y tal como indica su nombre, comienza con la segunda luna después del solsticio de invierno.

Este periodo está cargado de energía dinámica y un fuerte impulso renovador. Se espera un año lleno de movimiento y un fuerte impulso hacia la libertad personal. Se relaciona con el coraje, la ambición y la capacidad de tomar decisiones trascendentales.

¿Qué significa el caballo de fuego?

Esta predicción se basa en signos y elementos, en este caso el caballo y el fuego respectivamente.

El caballo es considerado un signo fuerte y enérgico, ligado al progreso y a la búsqueda constante de nuevos horizontes.

Por ello este año se favorecen los cambios rápidos, los viajes, el crecimiento profesional y la innovación, el llamado es a salir de la zona de confort.

Por el lado del elemento fuego está asociado a la pasión, la acción, el liderazgo y la transformación. 

Los representantes del caballo de fuego

Son representantes del signo caballo de fuego, todos aquellos que hayan nacido en los años:

  • 1954
  • 1966
  • 1978
  • 1990
  • 2002
  • 2014
  • 2026
