 “Me pasa de todo”: Américo lanza descargo y responde críticas tras denuncia por violencia intrafamiliar - Chilevisión
Minuto a minuto
Una persona murió y otra quedó herida tras caída de árbol en Parque Italia de Valparaíso “Es un tema conflictivo”: Natalia Ducó entregó su postura sobre conciertos en el Estadio Nacional Incendio de gran magnitud afecta a bodegas en Quilicura: Humo negro es visible en la RM Así fue el rescate de pareja extraviada tras visitar salar en Atacama: Su camioneta estaba enterrada Video revela momento exacto en que taxista impacta a automóvil tras cruzar con luz roja en Santiago
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/02/2026 15:09

“Me pasa de todo”: Américo lanza descargo y responde críticas tras denuncia por violencia intrafamiliar

El cantante publicó una fotografía en Instagram donde enumeró la ajetreada agenda que ha tenido los últimos días.

Publicado por CHV Noticias

En medio de unos controversiales días, Américo usó sus historias de Instagram para compartir una actualización de su presente, tras la denuncia por violencia intrafamiliar que Yamila Reyna interpuso en su contra.

Luego de actuar en diversos escenarios de Chile y Ecuador el pasado fin de semana, el cantante de cumbia publicó una selfie que se tomó mientras estaba tendido en un cama.

"Entre tanta cosa que he leído 'y ahí está haciendo sus cosas y no le pasa nada'", comenzó escribiendo, antes de enumerar las actuaciones que ha ofrecido desde saliera a la luz la presunta agresión a su expareja.

"En dos días cuatro aviones, cuatro países, dos noches sin dormir", contó, para luego agregar: "El corazón y el cuerpo lleno de emociones y sensaciones".

"Eso se llama cumplir-se... mientras me pasa de todo", sinceró el artista en la red social. "Y agreguemos los tres conciertos que los daré con el corazón en la mano", complementó.

Vale recordar que, según informó Sergio Rojas, el cantante de cumbia habría pasado los últimos días en Algarrobo en compañía de Pepa Órdenes, su expareja, y una de sus hijas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa si tu hijo cumple los requisitos para recibir el kit

Lo último

Lo más visto

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa si tu hijo cumple los requisitos para recibir el kit

Los beneficiados recibirán sets con cuadernos, calculadoras, goma, regla, lápiz grafito, block de dibujo y sacapuntas, entre otros elementos complementarios para este 2026.

17/02/2026

Incendio de gran magnitud afecta a bodegas en Quilicura: Humo negro es visible en la RM

Bomberos de Quilicura anunció un tercera alarma de incendio para hacer frente a la emergencia, mientras que TransporteInforma advirtió la restricción del tránsito vehicular en el sector.

17/02/2026

Cecilia Gutiérrez revela nueva acusación contra Américo: “Maltrato, control y humillación”

La periodista contó detalles de una demanda que fue presentada en contra del artista por parte de un integrante de su banda, quien denunció ser víctima de comentarios burlescos y sarcásticos.

17/02/2026

“Se me apretó el pecho”: La imagen que emocionó a mamá de Tomás a cinco años de su desaparición

A través de Instagram, Estefanía Gutiérrez compartió una emotiva publicación por los cinco años de la desaparición y muerte del niño en Caripilún, en la región del Biobío.

17/02/2026