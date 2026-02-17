“Me pasa de todo”: Américo lanza descargo y responde críticas tras denuncia por violencia intrafamiliar - Chilevisión

El cantante publicó una fotografía en Instagram donde enumeró la ajetreada agenda que ha tenido los últimos días.

En medio de unos controversiales días, Américo usó sus historias de Instagram para compartir una actualización de su presente, tras la denuncia por violencia intrafamiliar que Yamila Reyna interpuso en su contra.

Luego de actuar en diversos escenarios de Chile y Ecuador el pasado fin de semana, el cantante de cumbia publicó una selfie que se tomó mientras estaba tendido en un cama.

"Entre tanta cosa que he leído 'y ahí está haciendo sus cosas y no le pasa nada'", comenzó escribiendo, antes de enumerar las actuaciones que ha ofrecido desde saliera a la luz la presunta agresión a su expareja.

"En dos días cuatro aviones, cuatro países, dos noches sin dormir", contó, para luego agregar: "El corazón y el cuerpo lleno de emociones y sensaciones".

"Eso se llama cumplir-se... mientras me pasa de todo", sinceró el artista en la red social. "Y agreguemos los tres conciertos que los daré con el corazón en la mano", complementó.

Vale recordar que, según informó Sergio Rojas, el cantante de cumbia habría pasado los últimos días en Algarrobo en compañía de Pepa Órdenes, su expareja, y una de sus hijas.