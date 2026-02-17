 “Venían llegando recién”: Aseguran que Américo se encuentra en Algarrobo con su exesposa tras quiebre con Yamila Reyna - Chilevisión
17/02/2026 12:25

“Venían llegando recién”: Aseguran que Américo se encuentra en Algarrobo con su exesposa tras quiebre con Yamila Reyna

Américo y María Teresa Órdenes habrían llegado el fin de semana recién pasado a un condominio en dicha comuna,

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este lunes se reveló que Américo estaría en la comuna de Algarrobo, región de Valparaíso, junto a su exesposa, María Teresa "Pepa" Ordenes.

Tras el bullado quiebre con Yamila Reyna, la actriz puso una denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) con la cual se otorgó una orden de alejamiento a Américo y el cantante habría decidido ir con su familia a la quinta región.

¿Américo y su exesposa están en Algarrobo?

La información fue revelada por Sergio Rojas en el último capítulo de Que Te Lo Digo, donde su fuente aseguró que Américo llegó durante el fin de semana junto a Pepa y una de sus hijas.

"Sergio, acabo de ver a Américo acá en Algarrobo con la Pepa. Siendo las 20:30 horas, me encuentro en el edificio paseando con mi hijo y mi perrita y me crucé con Américo, Pepa y su hija entrando a la torre del condominio", leyó el periodista.

En esa misma línea, la persona declaró que el cantante vestía "jeans negros, chaqueta parka pluma negra, llevaban cajas del Viña Marina o algo así, con un pastel arriba".

"Pepa también cajas con provisiones, ella de calzas y top blanco. Venían llegando recién porque traían las cajas que recién habían bajado", detalló la fuente, quien además mostró una fotografía de la camioneta estacionada.

María Teresa y Américo estuvieron juntos por más de dos décadas y ella es la madre de sus dos hijos menores.

Revisa las imágenes:

