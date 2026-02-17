Psicólogo analiza a los Therians y su identidad: “No es un hobbie, tiene que ver con sentimientos profundos” - Chilevisión

El psicólogo Luis Pino expuso a CHV Noticias la realidad que hay detrás de estas comunidades virales en redes sociales. Descubre acá de qué se trata.

Caminan en cuatro patas y ladran en la calle. Podría ser la descripción de un animal callejero, pero no, son jóvenes que usan máscaras de lobos o zorros y se identifican como Therians.

En redes sociales se han viralizado cientos de sus grabaciones en varios puntos de Latinoamérica, impactando a los internautas. En todos los países surge la misma pregunta: "Por qué".

Luis Pino, jefe de carrrera de Psicología de la Universidad de las Américas (UDLA), explicó en profundidad a CHV Noticias qué hay detrás de este fenómeno.

Sentirse animal como búsqueda de identidad

Según el psicólogo de la UDLA, un Therian se siente animal y vive esta identidad como algo "ontológico", es decir, algo interno. No sería un hobbie, pues conlleva sentimientos profundos. Este fenómeno alude principalmente a jóvenes, quienes experimentan una desconexión con su cuerpo humano.

"Un Therian vive esta identidad más bien como algo interno, como algo asociado a lo ontológico. Tiene que ver con sentirse animal. Por lo tanto, no es un hobbie, no es algo divertido, algo gracioso que va a ocurrir circunstancialmente, sino que tiene que ver más bien con sentimientos profundos", comentó el especialista.

De este modo, los animales cobran un "realce sustantivo". "Podríamos hablar de una disforia de especie. Ya sea por la narrativa o por lo que culturalmente se describe de esa especie. Por ejemplo, un gato: astucia", mencionó Luis Pino.

Por otro lado, explica que las personas podrían buscar una compensación de una forma particular de vivir el "yo" en la "posmodernidad, donde las identidades son fluidas, plásticas y líquidas". Es decir, "tienen la opción de elegir su identidad y resistirse a lo impuesto". En este caso, el animalismo por sobre el humanismo.

"Cada vez somos una sociedad más ecléctica y hay más espacio para la diversidad de comunidades. Por lo tanto, van a surgir cada vez más elementos diferenciadores en la búsqueda de identidad", planteó el experto.

¿Los Therians son tribus urbanas?

Para la psicología, los Therians son un grupo social que podrían ser considerados una subcultura o una "neo tribu urbana", "algo que no va a durar mucho". Este colectivo posee rituales y símbolos distinguibles de la sociedad "tradicional".

Comparten una identidad, códigos y elementos performáticos, como la travestidura. Aún así, se alejan de ser una tribu urbana, concepto que según Pino "ha tendido a desaparecer", debido a que carecen de elementos propios de estas.

De acuerdo a Pino, este grupo no cuenta con opiniones en política, gustos musicales o estéticos en común. Tampoco un espacio físico, la característica principal para categorizarlos de tal manera: "Es algo muy importante de distinguir. Cuando hablamos de tribus urbanas, estamos pensando en que ocupaban los espacios sociales tradicionales. Las plazas, los parques, monumentos, etc. Y para los Therians su espacio principal son las redes sociales y espacios digitales".

No obstante, el experto agrega que "en el 2026 desde la psicología social, el espacio virtual es uno social. Para las nuevas generaciones no hay distinción entre una plaza y lo virtual, porque lo virtual es lo real".

El rol que juegan las redes sociales en los Therians

Las redes sociales han sido relevantes para el establecimiento de los Therians, pues como ya fue mencionado, es su principal espacio social. Además, actualmente son tan reales como lo físico debido a sus implicancias: las personas experimentan sensaciones positivas o negativas tras compartir o interactuar en ellas.

Por lo tanto, juegan un rol de catalizador de la realidad, donde pueden satisfacer una serie de necesidades. "La sensación de soledad que se niega cotidianamente en nuestra sociedad actual, se ve satisfecha", expuso Pino.

"Te sientes acompañado, validado, que eres parte de algo, aunque no haya nadie al otro lado. Satisfaces una energía humana tan profunda como es la sensación de compartir", añadió.

A partir de eso, plantea que así una persona puede dejarse llevar por cualquier idea u identidad que surge de manera masiva o individual. De este modo, se constituye un "yo digital".