“¿Por qué estoy en Nueva York?”: Rafael Olarra reacciona a supuesta salida con Pedro Pascal - Chilevisión

17/02/2026 13:52

“¿Por qué estoy en Nueva York?”: Rafael Olarra reacciona a supuesta salida con Pedro Pascal

El exfutbolista conversó con CHV Noticias respecto al revuelo que causó la publicación de un reconocido medio estadounidense que lo vinculó con el famoso actor. "He sido blanco de muchas bromas", señaló.

Publicado por Lisette Pérez

Una particular confusión causó el medio de farándula estadounidense TMZ al asegurar que el actor Pedro Pascal había salido a pasear con Rafael Olarra, exfutbolista chileno.

El famoso portal, en su titular sensacionalista, aseguró que: "Pedro Pascal y Rafael Olarra fueron vistos tomados del brazo en Nueva York durante el fin de semana", sin embargo, se trataba de una confusión con un director de arte argentino, quien lleva el mismo nombre y apellido que el exjugador nacional.

La reacción de Rafel Olarra

El exdefensor de la Universidad de Chile quedó descolocado al despertar y ver que su nombre era tendencia junto al del reconocido actor.

"¿Por qué estoy allá en Nueva York, y yo no lo sé?", comentó cómicamente Olarra en conversación con CHV Noticias digital.

Asimismo, afirmó que esta confusión lo tomó por sorpresa. "Me escribieron amigos y algunas personas de los medios, ahí empecé a entender un poco lo que pasaba".

"He sido blanco de muchas bromas en grupos de WhatsApp, pero lo tomo con humor. Ojalá pudiera estar en Nueva York con Pedro Pascal, sería épico", confesó.

Por otro lado, el exseleccionado chileno reveló la peculiar manera en que le contó a su pareja, la modelo Lucila Vit, que era tendencia en redes sociales. "La llamé y le dije: Te cambié por Pedro Pascal, así que lo lamento". 

Para finalizar, Olarra sostuvo que le gustaría poder colaborar con el protagonista de The Mandalorian. "Sería genial, uno nunca sabe. No lo descarto, pero lo veo difícil".

