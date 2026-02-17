Alarma en la U: La importante baja que tendría para la fase previa de Copa Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile lamentaría una baja de peso para el partido ante Palestino por Copa Sudamericana, donde se jugará su futuro en el ámbito internacional esta temporada.

Los Azules no contarían con Matías Zaldivia, quien quedaría ausente del duelo producto de una expulsión que tuvo en el último duelo del cuadro laico en este torneo.

En concreto, el defensa vio la tarjeta roja en la derrota contra Lanús por las semifinales en octubre del 2025, luego de agredir a uno de los futbolistas granates.

A raíz de esto, la Conmebol habría suspendido al zaguero argentino-chile, lo que lo descarta como opción para el choque por la fase previa.

La U se juega su opción en la Copa Sudamericana ante Palestino

Cabe recordar que el cruce es a partido único, donde el ganador avanzará a la fase de grupos y el perdedor quedará eliminado.

El partido entre la U y Palestino está programado para el miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas en el Estadio Nacional.

Otro punto importante es que no habrá hinchas en las tribunas producto de la sanción contra el Romántico Viajero, esto a causa de los incidentes frente a Independiente el año pasado.