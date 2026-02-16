Playoffs de ida de la Champions League: Revisa la programación y los partidos para esta semana - Chilevisión

Esta instancia entrega a los 16 equipos restantes la oportunidad de avanzar a los octavos de final, en una serie de duelos que prometen alta intensidad.
Lunes 16 de febrero de 2026 | 22:27
La Champions League entra en una fase decisiva con los partidos de ida de los playoffs que se jugarán entre el martes 17 y el miércoles 18 de febrero.
Esta instancia entrega a los 16 equipos restantes la oportunidad de avanzar a los octavos de final, en una serie de duelos que prometen alta intensidad y grandes espectáculos.
Galatasaray vs Juventus – 14:45 (hora de Chile)
Mónaco vs PSG – 17:00 (hora de Chile)
Benfica vs Real Madrid – 17:00 (hora de Chile)
Borussia Dortmund vs Atalanta – 17:00 (hora de Chile)
Qarabağ vs Newcastle United – 14:45 (hora de Chile)
Olympiacos vs Bayer Leverkusen – 17:00 (hora de Chile)
Bodø/Glimt vs Inter de Milán – 17:00 (hora de Chile)
Club Brujas vs Atlético de Madrid – 17:00 (hora de Chile)