Playoffs de ida de la Champions League: Revisa la programación y los partidos para esta semana - Chilevisión

Esta instancia entrega a los 16 equipos restantes la oportunidad de avanzar a los octavos de final, en una serie de duelos que prometen alta intensidad.

Lunes 16 de febrero de 2026 | 22:27

La Champions League entra en una fase decisiva con los partidos de ida de los playoffs que se jugarán entre el martes 17 y el miércoles 18 de febrero.

Esta instancia entrega a los 16 equipos restantes la oportunidad de avanzar a los octavos de final, en una serie de duelos que prometen alta intensidad y grandes espectáculos.

Programación de playoffs de ida de la Champions League

Martes 17 de febrero

  • Galatasaray vs Juventus – 14:45 (hora de Chile)

  • Mónaco vs PSG – 17:00 (hora de Chile)

  • Benfica vs Real Madrid – 17:00 (hora de Chile)

  • Borussia Dortmund vs Atalanta – 17:00 (hora de Chile)

Miércoles 18 de febrero

  • Qarabağ vs Newcastle United – 14:45 (hora de Chile)

  • Olympiacos vs Bayer Leverkusen – 17:00 (hora de Chile)

  • Bodø/Glimt vs Inter de Milán – 17:00 (hora de Chile)

  • Club Brujas vs Atlético de Madrid – 17:00 (hora de Chile)

